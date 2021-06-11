Саміт G7 – що продемонструє світу зустріч "Великої сімки"

"Сьогодні" дізнався для чого збирається G7 і чому це важливо для України

З 11 по 13 червня в курортному комплексі Карбіс-Бей в британському графстві Корнуолл пройде перший з часу початку пандемії саміт країн G7у форматі особистої зустрічі. Зустріч "Великої сімки" може стати значущою подією як для країн, що беруть участь в саміті, так і для західного альянсу і всього світу в цілому. "Сьогодні" з'ясував, чого чекають від зустрічі світові лідери і на що може сподіватися Україна.

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У саміті візьмуть участь члени "Великої сімки": США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада, а також голова Євроради Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Крім того, в якості гостей запрошені Австралія, Індія, Південна Африка і Південна Корея. Основною темою переговорів лідерів країн стануть проблеми пандемії COVID-19, економічне відновлення і зміна клімату. Так само будуть обговорюватися питання пов'язані з діями Росії і Китаю.

Передбачається, що під час саміту учасники оголосять про початок кампанії з постачання одного мільярда доз вакцин від коронавірусу до бідних країн. Крім цього, має прозвучати заява від Євросоюзу про підтримку незалежного розслідування походження коронавірусу, яке ініціював уряд США. Це посилить тиск на Китай, від якого вимагають надати всі дані про початок пандемії. Нагадаємо, що саме з цієї країни пандеімя і стартувала.

Фото з відкритих джерел

Які можливості саміт відкриє для світових лідерів?

Як повідомляє видання Financial Times, для прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який приймає саміт, це шанс "підвищити свій статус" і продемонструвати, що він може керувати важливою міжнародною зустріччю. Джонсону також потрібно показати, що "Глобальна Британія" – це більше, ніж просто гасло.

Для лідера США Джо Байдена це перша зарубіжна поїздка на посаді президента і можливість продемонструвати, що "Америка повернулася", і має намір об'єднати світові демократії. Про це "Сьогодні" говорить директор Українського інституту політики Руслан Бортник .

"Саміт знаковий тим, що показує повернення США в міжнародну політику і стане платформою для світового лідерства Америки", – наголошує політолог.

Джо Байден. Фото: Global Look Press

Саміт відправить "непряме" повідомлення Китаю

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Саміт G7 також відправить "непряме" повідомлення Китаю. Пекін впевнений, що Захід перебуває на порозі неминучого занепаду і вже не є представником більшої частини світової економіки. Так, за даними британських аналітиків, у 70-х роках країни G7 становили близько 80% світового валового внутрішнього продукту. Зараз це приблизно 40%.

"Саміт G7 показує повернення "Великої сімки" та буде стимулювати думку про те, що Захід може забезпечити глобальне лідерство в союзі з іншими демократичними країнами в Азії та в усьому світі", – говорить Бортник.

Експерт також додав, що саме для цього група і запросила на саміт чотирьох "гостей": Австралію, Індію, Південну Африку та Південну Корею. Той факт, що троє з них є азіатськими країнами, наголошує роль групи в протидії Пекіну.

Тим не менше, кілька основних питань з порядку денного саміту G7 – пандемія, кліматичні зміни і торгівля все ж вимагають співпраці з Китаєм. Ці глобальні проблеми неможливо вирішити без участі найбільш густонаселеної країни з другою за розміром економікою на світі.

"Крім того, США і Велика Британія зараз опинилися під тиском пандемії коронавірусу, що змушує "подарувати" більше вакцин країнам, що розвиваються, зокрема, й Україні. Але якщо G7 ухилиться від проблеми, Китай може стати двигуном глобальної вакцинації", – зазначає Бортник.

Сі Цзіньпін. Фото з відкритих джерел

Чому зустріч "Великої сімки" важлива для України

Також однією з важливих тем саміту стане "порушення норм" владою Росії. Про це повідомило агентство dpa з посиланням на джерела в урядових колах у Берліні. У зовнішній політиці й відносинах з Росією є такі проблеми, як підтримка режиму Башара Асада в Сирії, "військове втручання" в Лівії, а також її агресія проти України.

Водночас директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов каже "Сьогодні", що проблему російсько-українських відносин навряд чи будуть розглядати на саміті G7, хіба що в контексті загального обговорення питання Росії.

"На саміті "Великої сімки" говоритимуть про глобальні проблеми, таких як боротьба з коронавірусом і фінансова допомога бідним країнам. Питання України будуть обговорюватися вже на саміті НАТО, зустрічах Байдена з Путіним і Байдена із Зеленським", – говорить Карасьов.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

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Однак, незважаючи на те, що на саміті G7 питання України навряд чи будуть обговорювати, для нашої країни він все ж важливий. Зустріч "Великої сімки" – це в насамперед демонстрація світу, що західні країни об'єднані, сильні і вирішують глобальні міжнародні питання. І на наступній зустрічі Байдена з Путіним, американський президент буде говорити з російським лідером, зокрема, про Україну, представляючи собою співдружність західного світу. За підсумками переговорів, буде зрозуміло, які гарантії безпеки може отримати Україна відповідно до міжнародного контексту.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що глави МЗС країн G7 в Лондоні заявили про необхідність повного відведення російських військ від кордонів з Україною.

Нагадаємо в квітні країни "Великої сімки" та ЄС також зажадали від Росії припинити провокації біля кордонів України і знизити напруженість.

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