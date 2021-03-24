Кулеба: Закінчити війну на Донбасі можна за тиждень, але є одна умова

Виведення російських військ і проведення виборів на Донбасі – все це вже продумано Києвом

Припинити війну на Донбасі можна досить легко і всього за тиждень, але тільки якщо Росія цього захоче. Нині головне питання – як змусити Кремль зробити це.

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Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю словацькому виданню Tyžden, текст якого опублікований на сайті МЗС України.

За його словами, президент РФ Володимир Путін насправді розуміє тільки силу.

"Але питання в тому, як створити такі силові умови, які змусять Володимира Путіна піти на поступки. Ми знаходимося в світі дипломатії і аргументів. Тому сила – це головне, і питання в тому, хто і як зможе її використовувати", – сказав Кулеба.

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Міністр зазначив, що врегулювання на Донбасі неможливе без бажання Москви, яка постійно відмовляється від мирних ініціатив Києва та інших учасників "нормандського формату".

"Якщо Москва політично вирішить дотриматися власних обіцянок і вирішить вивести свої війська, конфлікт може бути вирішений легко та достатньо швидко. Способи виведення військ, способи проведення виборів без участі Москви – все це давно детально продумано. Тому нам слід запитувати себе не скільки часу знадобиться для припинення конфлікту, а скільки часу потрібно, щоб змусити Росію погодитися його припинити. Якщо Росія погодиться зробити це завтра, конфлікт буде завершений за тиждень", – сказав глава МЗС.

Як повідомляли новини "Сьогодні", колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов пояснював, чому швидко закінчити війну на Донбасі не вийде.

Чи буде "велика війна" з Росією і чи готові сьогодні українці вбивати за Батьківщину? Про це наш оглядач Олександр Панченко (він же влогер-пенсіонер Дід Панч) поспілкувався з молоддю в новому випуску свого YouTube-шоу.

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