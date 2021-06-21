НАТО нічого не зробило для членства України в Альянсі – Кулеба

Україна, за словами глави МЗС, після рішення про її членство в НАТО в 2008 році в Бухаресті провела безліч реформ

Дмитро Кулеба / Фото: МИД Украины

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Північноатлантичний альянс не зробив жодного кроку для виконання ухваленого в 2008 році в Бухаресті рішення про членство України в НАТО, незважаючи на те, що наша країна провела багато реформ.

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Про це він заявив журналістам у кулуарах Анталійського дипломатичного форуму, передає Anadolu.

"Ще в 2008 році Альянс у Бухаресті дуже чітко заявив, що Україна та Грузія стануть членами НАТО... З 2008 року, якщо ви запитаєте мене, що було зроблено НАТО для досягнення цього, для реалізації цього рішення, я відповім дуже чесно: нічого. З 2008 року НАТО не зробило жодного кроку для виконання цього рішення", – підкреслив Кулеба.

Він додав, що Україна, своєю чергою, з того часу провела багато реформ, особливо після Революції Гідності 2014 року.

"Ми провели безліч реформ. Україна до 2014 року і після 2014 року – це дві різні країни", – нагадав міністр.

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Кулеба також зазначив, що на нещодавньому саміті НАТО знову було підтверджено, що Україна буде членом Альянсу, але при цьому "не дали жодного натяку на терміни цього процесу".

"Коли ми говоримо про реформи, це може бути нескінченна історія. Отже, моє запитання до НАТО: скільки саме реформ ви хочете? Дайте нам чіткий список. Тому що чим більше реформ ми проводимо, тим більше очікувань від вас", – заявив він.

Нагадаємо, 14 червня у Брюсселі відбувся32-й саміт НАТО. Лідери країн-членів Північноатлантичного альянсу підтвердили рішення про те, що Україна стане членом НАТО, а також підкреслили, що конфлікт у Україні є "першою темою" в порядку денному.

Ми також повідомляли, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна гідна стати членом НАТО і бути на рівних умовах з іншими країнами, за його словами "нас потрібно запрошувати, а не ми повинні проситися".

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