НАТО ничего не сделало для членства Украины в Альянсе – Кулеба

Украина, по словам главы МИД, после решения о ее членстве в НАТО в 2008 году в Бухаресте провела множество реформ

Министр иностранный дел Дмитрий Кулеба / Фото: МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Североатлантический альянс не сделал ни единого шага для выполнения принятого в 2008 году в Бухаресте решения о членстве Украины в НАТО, несмотря на то, что наша страна провела много реформ.

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Об этом он заявил журналистам в кулуарах Анталийского дипломатического форума, передает Anadolu.

"Еще в 2008 году Альянс в Бухаресте очень четко заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО... С 2008 года, если вы спросите меня, что было сделано НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, я отвечу очень честно: ничего. С 2008 года НАТО не предприняло ни единого шага для выполнения этого решения", – подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что Украина, в свою очередь, с того времени провела много реформ, особенно после Революции Достоинства 2014 года.

"Мы провели множество реформ. Украина до 2014 года и после 2014 года – это две разные страны", - напомнил министр.

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Кулеба также отметил, что на недавнем саммите НАТО снова было подтверждено, что Украина будет членом Альянса, но при этом "не дали ни единого намека на сроки этого процесса".

"Когда мы говорим о реформах, это может быть бесконечная история. Итак, мой вопрос к НАТО: сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список. Потому что чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас", – заявил он.

Напомним, 14 июня в Брюсселе прошел 32-й саммит НАТО. Лидеры стран-членов Североатлантического альянса подтвердили решение о том, что Украина станет членом НАТО, а также подчеркнули, что конфликт в Украине является "первой темой" в повестке дня.

Мы также сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина достойна стать членом НАТО и быть в равных условиях с другими странами, по его словам "нас нужно приглашать, а не мы должны проситься".

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