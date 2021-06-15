Зеленський про НАТО: Ми не повинні проситися – нас повинні запрошувати

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна гідна стати членом НАТО і бути в рівних умовах з іншими країнами.

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Про це глава держави сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна24".

"Ми гідні бути саме членами Альянсу, якщо Альянс бачить Україну одного рівня членом, не де-небудь за лаштунками, а за столом", – повідомив президент.

Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна обрала політику "бажаного гостя" – тобто досягти того, щоб представників країни всюди запрошували, а не вони просилися.

"Нас потрібно запрошувати, а не ми повинні проститися. Я вважаю, що ту політику, яку ми обрали на сьогодні, політику бажаного гостя, а не просто бігати, кричати, вивішувати плакати, комунікувати зі ЗМІ що "будь ласка, дайте мені сфотографуватися з президентом США", я вважаю, що у нас інша політика, вона правильна", – додав президент.

Нагадаємо, 14 червня у Брюсселі пройшов 32-й саміт НАТО. Лідери країн-членів Північноатлантичного альянсу підтвердили рішення про те, що Україна стане членом НАТО, а також підкреслили, що конфлікт в Україні є "першою темою" в порядку денному.

Також президент Джо Байден заявив, що конфлікт на Донбасі не може перешкодити можливості вступу України в НАТО. Однак наша країна повинна відповідати певним критеріям і вимогам Альянсу.