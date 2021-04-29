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Україна вдячна ЄС за резолюцію про відключення Росії від SWIFT

29 квітня, 19:44

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

В Україні давно чекали, аби Кремлю дали ясно зрозуміти, які наслідки на нього чекатимуть за повномасштабну агресію

Прийнята Європарламентом резолюція з осудом Росії повністю відповідає очікуванням української влади.

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Про це 29 квітня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, документ "Про Росію, справу Олексія Навального, нарощування її військової сили на кордоні з Україною та російський напад на Чеську Республіку" несе чітку відповідь на загрози безпеці Європи з боку РФ.

"Саме до цих сигналів закликала Україна, аби показати РФ можливу ціну за нову хвилю агресії: нафтове/газове ембарго, відключення від SWIFT, блокування рахунків російських олігархів", – написав Кулеба в Twitter, подякувавши європарламентарям.

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Міністр також закликав РФ припинити агресію проти України і незаконну блокаду в Чорному і Азовському морях, а також підтримав ідею про постійний моніторинг навігації в Керченській протоці і заклик зупинити будівництво газопроводу "Північний потік – 2" та проєкти "Росатома" в Європі.

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Варто зазначити, що найгрізнішим пунктом у вимогах європарламентарів звучить заклик відключити Росію від платіжної системи SWIFT. Чим це загрожує економіці країни, читайте в матеріалі на сайті "Сьогодні".

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