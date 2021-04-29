Украина благодарна ЕС за резолюцию об отключении России от SWIFT

В Украине давно ждали, чтобы Кремлю дали ясно понять, какие последствия будут ждать за полномасштабную агрессию

Принятая Европарламентом резолюция с осуждением России полностью соответствует ожиданиям украинских властей.

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Об этом 29 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, документ "О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику" несет четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ.

"Именно к этим сигналам призывала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии: нефтяное/газовое эмбарго, отключение от SWIFT, блокирование счетов российских олигархов", – написал Кулеба в Twitter, поблагодарив европарламентариев.

Министр также призвал РФ прекратить агрессию против Украины и незаконную блокаду в Черном и Азовском морях, а также поддержал идею о постоянном мониторинге навигации в Керченском проливе и призыв остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" и проекты "Росатома" в Европе.

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Стоит отметить, что самым грозным пунктом в требованиях европарламентариев звучит призыв отключить Россию от платежной системы SWIFT. Чем это грозит экономике страны, читайте в материале на сайте "Сегодня".