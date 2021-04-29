Русский
$ 27,79
33,53
  1. Влада

Відключать від SWIFT і припинять імпорт нафти. Як Європарламент покарає Росію за Україну

29 квітня, 16:24

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Євродепутати ухвалили резолюцію з планом дій на випадок повномасштабного наступу РФ на Україну

Якщо Росія почне військовий наступ на Україну, Євросоюз має негайно відключити РФ від платіжної системи SWIFT, зупинити імпорт російської нафти і газу, а також заморозити всі активи і заборонити в'їзд наближеним до влади олігархам та їхнім сім'ям.

Реклама

Про це йдеться в резолюції, прийнятій Європарламентом 29 квітня.

Документ "Про Росію, справу Олексія Навального, нарощування її військової сили на кордоні з Україною та російський напад на Чеську Республіку" був схвалений голосами 548 європарламентарів при 25 тих, хто проголосував "проти".

Резолюція містить такі вимоги до РФ:

  • вивести війська з Донбасу і повернути Україні контроль над окупованими Кримом і Севастополем;
  • забезпечити свободу судноплавства і транзиту через Керченську протоку до портів Азовського моря;
  • виконувати Мінські угоди і конструктивно брати участь в нормандському процесі та Тристоронній контактній групі.

Від Євросоюзу депутати вимагають зупинити будівництво газопроводу "Північний потік – 2" і атомних електростанцій "Росатомом".

В тренді
Коротко і у справі. Найголовніше про зустріч Зеленського та Путіна (оновлено)
Реклама

Крім того, підписанти вимагають притягнути до міжнародної кримінальної відповідальності російських чиновників, "дії або бездіяльність яких призвели до військових злочинів в Україні".

Також документ містить й інші вимоги до Росії, не пов'язані з Україною: негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального та всіх затриманих під час протестів на його підтримку, розслідувати його отруєння та організовано вислати з країн ЄС російських дипломатів через дипломатичний скандал у зв'язку з вибухом складу зброї в чеському Врбетіце.

Нагадаємо, з ініціативою відключити РФ від SWIFT раніше виступив керівникЄвропейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер.

Чим це загрожує російській економіці, читайте в матеріалі на сайті "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На Донбасі буде
На Донбасі буде "різанина": Лавров пригрозив Україні через зміну "Мінська"Влада
Міфи і правда про СС
Міфи і правда про СС "Галичина" – що кожному важливо знати про парад вишиванок у Києві 28 квітняВлада
Зеленський раптово скликав засідання РНБО – що насторожило президента
Зеленський раптово скликав засідання РНБО – що насторожило президентаВлада
Коболєва звільнили з
Коболєва звільнили з "Нафтогазу" (оновлено)Економіка
Рада готує відставку Степанова – 4 причини його звільнити і чому він залишиться
Рада готує відставку Степанова – 4 причини його звільнити і чому він залишитьсяВлада
Блокада, війська біля кордонів і Донбас: про що говоритимуть Путін і Зеленський під час зустрічі – думки експертів
Блокада, війська біля кордонів і Донбас: про що говоритимуть Путін і Зеленський під час зустрічі – думки експертівВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти