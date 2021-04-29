Відключать від SWIFT і припинять імпорт нафти. Як Європарламент покарає Росію за Україну

Євродепутати ухвалили резолюцію з планом дій на випадок повномасштабного наступу РФ на Україну

Якщо Росія почне військовий наступ на Україну, Євросоюз має негайно відключити РФ від платіжної системи SWIFT, зупинити імпорт російської нафти і газу, а також заморозити всі активи і заборонити в'їзд наближеним до влади олігархам та їхнім сім'ям.

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Про це йдеться в резолюції, прийнятій Європарламентом 29 квітня.

Документ "Про Росію, справу Олексія Навального, нарощування її військової сили на кордоні з Україною та російський напад на Чеську Республіку" був схвалений голосами 548 європарламентарів при 25 тих, хто проголосував "проти".

Резолюція містить такі вимоги до РФ:

вивести війська з Донбасу і повернути Україні контроль над окупованими Кримом і Севастополем;

забезпечити свободу судноплавства і транзиту через Керченську протоку до портів Азовського моря;

виконувати Мінські угоди і конструктивно брати участь в нормандському процесі та Тристоронній контактній групі.

Від Євросоюзу депутати вимагають зупинити будівництво газопроводу "Північний потік – 2" і атомних електростанцій "Росатомом".

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Крім того, підписанти вимагають притягнути до міжнародної кримінальної відповідальності російських чиновників, "дії або бездіяльність яких призвели до військових злочинів в Україні".

Також документ містить й інші вимоги до Росії, не пов'язані з Україною: негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального та всіх затриманих під час протестів на його підтримку, розслідувати його отруєння та організовано вислати з країн ЄС російських дипломатів через дипломатичний скандал у зв'язку з вибухом складу зброї в чеському Врбетіце.

Нагадаємо, з ініціативою відключити РФ від SWIFT раніше виступив керівникЄвропейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер.

Чим це загрожує російській економіці, читайте в матеріалі на сайті "Сьогодні".