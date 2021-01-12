Хто такий Деркач? Коротка біографія і скандальні плівки

Пояснюємо, що стало причиною і наслідки скандалу навколо "втручання України в вибори в США"

Скандал навколо так званого втручання України в президентські вибори в Сполучених Штатах отримав продовження.

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Після того, як нардеп-ветеран Андрій Деркач опублікував свої записи, що стали потрясінням для українських і американських ЗМІ, Вашингтон завдав удару у відповідь. Але не тільки по ньому самому, але і по тим, кого вважали його соратниками.

"Сегодня" зібрали все, що на сьогоднішній день відомо про скандал про його головному фігуранта.

Хто такий Андрій Деркач?

Андрій Деркач народився 19 серпня 1967 року в Дніпропетровську (зараз Дніпро).

Його стрімка кар'єра в держслужбі почалася з посади оперуповноваженого СБУ в Дніпропетровській області, а вже в 1994 році Деркач став заступник голови Контрольної служби президента України.

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Перш ніж потрапити в Раду в 1998 році, він встиг побувати консультантом президента України із зовнішньоекономічних питань та першим помічником прем'єра.

Після цього почалася тривала парламентська діяльність Андрія Деркача – він успішно обирався в усі скликання Верховної Ради, починаючи з третього, і є народним депутатом (позафракційний) і понині.

Фото: derkach.com.ua

"Плівки Деркача"

У вересні 2019 року Андрій Деркач зробив скандальну заяву про те, що екс-віце-президент США Джо Байден і його син Хантер пов'язані з корупційними схемами в Україні.

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А в 2020 році (в рік президентських виборів в США) він опублікував аудіозаписи – ті самі "плівки", – на яких чути голоси, схожі на голоси Джо Байдена і п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як стверджує Деркач, під час президентства Барака Обами американська влада чинила тиск на Порошенко. Це і спровокувало скандал в Україні та США.

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У передвиборному штабі Байдена, який на той момент вже брав участь у президентських перегонах, що трапилося віднесли до "зусиллям Росії з нанесення шкоди екс-віце-президенту", назвавши плівки "сильно відредагованими" і "діркою від бублика".

А ось Петро Порошенко прямо назвав це масштабної спецоперацією "п'ятої колони Кремля" з метою втягнути Україну в передвиборну боротьбу в США, щоб підірвати двопартійну підтримку нашої країни в Конгресі.

Слід зазначити, що чинний президент США Дональд Трамп активно використовував це як аргумент проти Байдена в ЗМІ, на виборчих мітингах і на президентських дебатах.

США вводять санкції

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У вересні 2020 року Міністерство фінансів США ввело проти Андрія Деркача персональні санкції , Звинувативши його в спробі вплинути на президентські вибори в США в 2020 році.

Нардеп потрапив в список Управління з контролю за іноземними активами, де вказані фізичні та юридичні особи, які загрожують національній безпеці США. Їх активи на території Сполучених Штатів заморожуються, а громадянам США заборонено мати з ними справи.

У Держдепі його назвали "російським агентом", проте сам політик назвав це помстою йому, "як представнику команди слідчих", а також пригрозив публікацією "нових шокуючих фактів" про корупцію.

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нові санкції

11 січня американський Мінфін поповнив список санкцій новими іменами з України . Серед них виявилися нардеп Олександр Дубинський, екс-депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, колишній помічник Деркача Дмитро Ковальчук і екс-співробітник посольства України в США Андрій Теліженко.

Також санкції ввели проти телеканалу "Ера" і його власника Антона Симоненко, інформагентства "Онлі-ньюс" і його керівника Петра Журавля, а також порталу Nabuleaks і ТОВ "Скептик" ( "Бегемот Медіа").

Введення санкцій у Вашингтоні аргументували наближеністю фігурантів до Андрію Деркачу і причетністю до втручання в американський виборчий процес. Самі озвучені нардепом звинувачення в Мінфіні США назвали безпідставними.

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