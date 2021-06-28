Русский
$ 27,46
32,79
  1. Влада

"Хто сильніший, ми з вами знаємо". Зеленський розсмішив Раду перед матчем Україна – Швеція

28 червня 2021 12:34

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент вдало пожартував про Євро-2020, кілька разів змусивши нардепів сміятися в День Конституції

Урочисте засідання Верховної Ради, присвячене Дню Конституції, яке відбулося 28 червня, не обійшлося без гумору і сміху.

Реклама

Зокрема, розповідаючи про те, що Швеція передасть Україні три копії Конституції Пилипа Орлика і тимчасово – оригінал документа, президент Володимир Зеленський, пожартував про завтрашній матч Євро-2020, в якому збірна королівства зійдеться з українцями.

"З цієї високої трибуни я хочу ще раз подякувати нашим шведським партнерам. За останній місяць, враховуючи Євро-2020, Швеція вже вдруге показує, що є нашим великим другом. І ми віримо, що і завтра вона втрете покаже, як сильно любить Україну", – сказав президент під сміх присутніх.

Зеленський зазначив, що це був лише жарт, і побажав обом командам успіху.

Не пропусти!
Франція – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро
Мбаппе vs Шакірі, Франція vs Швейцарія
Реклама

"Нехай переможе найсильніший. Але хто сильніший, ми з вами знаємо", – знову викликав у тих, хто сидів в залі, сміх президент.

Нагадаємо, що в кваліфікаціях Швеція обіграла Польщу, завдяки чому українська збірна вперше пройшла в 1/8 турніру. Крім того, шведи зайняли перше місце в своїй групі E, завдяки цьому українську команду обійшла "удача" грати з іспанцями.

29 червня збірні Швеції та України змагатимуться на полі в "Хемпден-Парк" у Глазго.

Раніше ми дізналися про підготовку українських спортсменів до матчу. Зокрема, стало відомо про дієту футболістів перед зустріччю зі шведами.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Шантаж вакцинами. Все про те, як Україна стала жертвою маніпуляцій Китаю
Шантаж вакцинами. Все про те, як Україна стала жертвою маніпуляцій КитаюВлада
Все як в музеї. Чиновник виселився з Конча-Заспи, але не зміг забрати все майно (відео)
Все як в музеї. Чиновник виселився з Конча-Заспи, але не зміг забрати все майно (відео)Влада
Кандидати у канцлери ФРН не бачать Україну в ЄС і НАТО: що вони відповіли Зеленському
Кандидати у канцлери ФРН не бачать Україну в ЄС і НАТО: що вони відповіли ЗеленськомуВлада
Зеленський про Конституцію Орлика:
Зеленський про Конституцію Орлика: "Повертаємо Україні Україну"Влада
Намагається приміряти на себе роль совісті народу. Верещук про відеозвернення Порошенка
Намагається приміряти на себе роль совісті народу. Верещук про відеозвернення ПорошенкаВлада
Кива привітав українців з Днем молоді в
Кива привітав українців з Днем молоді в "радянській" шапці (відео)Влада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти