"Хто сильніший, ми з вами знаємо". Зеленський розсмішив Раду перед матчем Україна – Швеція

Президент вдало пожартував про Євро-2020, кілька разів змусивши нардепів сміятися в День Конституції

Урочисте засідання Верховної Ради, присвячене Дню Конституції, яке відбулося 28 червня, не обійшлося без гумору і сміху.

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Зокрема, розповідаючи про те, що Швеція передасть Україні три копії Конституції Пилипа Орлика і тимчасово – оригінал документа, президент Володимир Зеленський, пожартував про завтрашній матч Євро-2020, в якому збірна королівства зійдеться з українцями.

"З цієї високої трибуни я хочу ще раз подякувати нашим шведським партнерам. За останній місяць, враховуючи Євро-2020, Швеція вже вдруге показує, що є нашим великим другом. І ми віримо, що і завтра вона втрете покаже, як сильно любить Україну", – сказав президент під сміх присутніх.

Зеленський зазначив, що це був лише жарт, і побажав обом командам успіху.

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"Нехай переможе найсильніший. Але хто сильніший, ми з вами знаємо", – знову викликав у тих, хто сидів в залі, сміх президент.

Нагадаємо, що в кваліфікаціях Швеція обіграла Польщу, завдяки чому українська збірна вперше пройшла в 1/8 турніру. Крім того, шведи зайняли перше місце в своїй групі E, завдяки цьому українську команду обійшла "удача" грати з іспанцями.

29 червня збірні Швеції та України змагатимуться на полі в "Хемпден-Парк" у Глазго.

Раніше ми дізналися про підготовку українських спортсменів до матчу. Зокрема, стало відомо про дієту футболістів перед зустріччю зі шведами.