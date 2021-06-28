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"Кто сильнее, мы с вами знаем". Зеленский рассмешил Раду перед матчем Украина – Швеция

28 июня 2021 12:34

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент удачно пошутил про Евро-2020 несколько раз заставив нардепов смеяться в День Конституции

Торжественное заседание Верховной Рады, посвященное Дню Конституции, которое состоялось 28 июня, не обошлось без юмора и смеха.

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В частности, рассказывая о том, что Швеция передаст Украине три копии Конституции Пилипа Орлика и временно – оригинал документа, президент Владимир Зеленский пошутил о завтрашнем матче Евро-2020, в котором сборная королевства сойдется с украинцами.

"С этой высокой трибуны я хочу еще раз поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая Евро-2020, Швеция уже второй раз показывает, что является нашим большим другом. И мы верим, что и завтра она в третий раз покажет, как сильно любит Украину", – сказал президент под смех собравшихся.

Зеленский уточнил, что это была лишь шутка, и пожелал обеим командам успеха.

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"Пусть победит сильнейший. Но кто сильнее, мы с вами знаем", – опять вызвал у сидевших в зале смех президент.

Напомним, что в квалификациях Швеция обыграла Польшу, благодаря чему украинская сборная впервые прошла в 1/8 турнира. Кроме того, шведы заняли первое место в своей группе E, благодаря этому украинскую команду обошла "удача" играть с испанцами.

29 июня сборные Швеции и Украины сразятся на поле в "Хэмпден-Парк" в Глазго.

Ранее мы узнали о подготовке украинских спортсменов к матчу. В частности, стало известно о диете футболистов перед встречей со шведами.

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