Зеленський про Конституцію Орлика: "Повертаємо Україні Україну"

Історичний документ – оригінал першої рукописної Конституції в Європі – вперше після її прийняття у 1710 році буде виставлений в Україні

Конституцію України, написану Пилипом Орликом, вперше за 311 років доставлять в Україну – історично важливий документ буде виставлено у Софійському соборі.

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Про це під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції заявив президент Володимир Зеленський.

"В таку знакову дату мені б хотілося не тільки щось сказати, але і щось зробити. Зробити більше, ніж типові ювілейні марки та монети з написом "Україні – 25", – пояснив він.

Зеленський зазначив, що переважна частина українців знає про цей документ, але ніколи не бачила його наживо, хоча це є їхньою історією та спадщиною.

Тому те, що Конституція Орлика, яка зберігається в Державному архіві Швеції, за 311 років не бувала в Україні – це неправильно і несправедливо.

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На цьому тлі Україна домовилася зі Швецією про те, що це королівство передасть три копії Конституції Орлика – їх зберігатимуть у Верховній Раді, Офісі президента і Конституційному суді після його оновлення, додав Зеленський.

Крім того, до 30-річчя незалежності латиномовний оригінал документа доставлять в Україну. Його буде тимчасово виставлено в Софійському соборі.

"Полотно нашої історії має тисячі років і стільки ж бракуючих частин пазлу. Ми повертаємо українцям ці частини. Ми повертаємо Україні Україну", – резюмував президент.

Нагадаємо, що 5 квітня 1710 року Пилипа Орлика обрали гетьманом України в Бендерах (зараз – Придністров'я, Молдова). Того самого дня було проголошено "Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького", які пізніше отримали назву Конституції Пилипа Орлика. Отже, цей документ побачив світ на 77 років раніше за американську і на 81 рік раніше за польську конституції.

28 червня Україна відзначає День Конституції. Раніше Зеленський привітав українців зі святом, назвавши цей документ "символ української держави, історії та незалежності".

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Як відомо, українську Конституцію визнали однією з найдемократичніших у Європі. Більше про це у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі День Конституції