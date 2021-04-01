Кравчук: Україна запропонує Росії пасхальне перемир'я

На вчорашньому засіданні Тристоронньої контактної групи Росія відмовилася відновити режим припинення вогню. Однак Київ запропонує Москві новий варіант – пасхальне перемир'я. Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За його словами, він підніме це питання не наступному засіданні ТКГ, 14 квітня.

"Тому що на Великдень люди будуть більше ходити на могилки, рухатися територією, тому потрібно думати про розмінування і контроль. Якщо думати про людину, то є про що думати", – зазначив Кравчук.

При цьому він зазначив, що таке перемир'я буде тимчасовим – після Великодня все одно ворог відновить обстріли. Тому потрібно домовлятися до повного припинення вогню.

"Я (на ТКГ. – Ред.) говорю, щоб ми прийняли рішення, такі кроки, які забезпечать припинення вогню. Після цього можуть вирішуватися політичні питання та питання безпеки. Таким чином ми будемо рухатися до миру", – додав глава делегації.

Як повідомляли новини "Сьогодні", глава російської делегації Борис Гризлов знову скандалив через Донбас. Представник РФ вчергове запропонував розсекретити переговори, що ведуться у ТКГ.

Відео: Сьогодні

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