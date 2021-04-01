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Кравчук: Україна запропонує Росії пасхальне перемир'я

1 квітня, 12:09

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна на наступному засіданні ТКГ зробить Росії нову пропозицію щодо Донбасу

На вчорашньому засіданні Тристоронньої контактної групи Росія відмовилася відновити режим припинення вогню. Однак Київ запропонує Москві новий варіант – пасхальне перемир'я. Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За його словами, він підніме це питання не наступному засіданні ТКГ, 14 квітня.

"Тому що на Великдень люди будуть більше ходити на могилки, рухатися територією, тому потрібно думати про розмінування і контроль. Якщо думати про людину, то є про що думати", – зазначив Кравчук.

При цьому він зазначив, що таке перемир'я буде тимчасовим – після Великодня все одно ворог відновить обстріли. Тому потрібно домовлятися до повного припинення вогню.

"Я (на ТКГ. – Ред.) говорю, щоб ми прийняли рішення, такі кроки, які забезпечать припинення вогню. Після цього можуть вирішуватися політичні питання та питання безпеки. Таким чином ми будемо рухатися до миру", – додав глава делегації.

Як повідомляли новини "Сьогодні", глава російської делегації Борис Гризлов знову скандалив через Донбас. Представник РФ вчергове запропонував розсекретити переговори, що ведуться у ТКГ.

Відео: Сьогодні

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Росія Донбас Великдень перемир'я леонід кравчук ТКГ

Джерело: Сьогодні

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