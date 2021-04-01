Кравчук: Украина предложит России пасхальное перемирие

На вчерашнем заседании Трехсторонней контактной группы Россия отказалась возобновить режим прекращения огня. Однако Киев предложит Москве новый вариант – пасхальное перемирие. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, он поднимет этот вопрос не следующем заседании ТКГ, 14 апреля.

"Потому что на Пасху люди будут больше ходить на могилки, двигаться по территории, поэтому нужно думать о разминировании и контроле. Если думать о человеке, то есть о чем думать", – отметил Кравчук.

При этом он отметил, что такое перемирие будет временным – после Пасхи все равно враг возобновит обстрелы. Поэтому нужно договариваться до полного прекращения огня.

"Я (на ТКГ. – Ред.) говорю, чтобы мы приняли решение, такие шаги, которые обеспечат прекращение огня. После этого могут решаться политические вопросы и вопросы безопасности. Таким образом, мы будем двигаться к миру", – добавил глава делегации.

Как сообщали новости "Сегодня", глава российской делегации Борис Грызлов снова скандалил из-за Донбасса. Представитель РФ в очередной раз предложил рассекретить ведущиеся в ТКГ переговоры.

Видео: Сегодня

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