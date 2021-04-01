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Кравчук: Украина предложит России пасхальное перемирие

1 апреля, 12:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина на следующем заседании ТКГ сделает России новое предложение по Донбассу

На вчерашнем заседании Трехсторонней контактной группы Россия отказалась возобновить режим прекращения огня. Однако Киев предложит Москве новый вариант – пасхальное перемирие. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, он поднимет этот вопрос не следующем заседании ТКГ, 14 апреля.

"Потому что на Пасху люди будут больше ходить на могилки, двигаться по территории, поэтому нужно думать о разминировании и контроле. Если думать о человеке, то есть о чем думать", – отметил Кравчук.

При этом он отметил, что такое перемирие будет временным – после Пасхи все равно враг возобновит обстрелы. Поэтому нужно договариваться до полного прекращения огня.

"Я (на ТКГ. – Ред.) говорю, чтобы мы приняли решение, такие шаги, которые обеспечат прекращение огня. После этого могут решаться политические вопросы и вопросы безопасности. Таким образом, мы будем двигаться к миру", – добавил глава делегации.

Как сообщали новости "Сегодня", глава российской делегации Борис Грызлов снова скандалил из-за Донбасса. Представитель РФ в очередной раз предложил рассекретить ведущиеся в ТКГ переговоры.

Видео: Сегодня

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Россия Донбасс Пасха перемирие леонид кравчук ТКГ

Источник: Сегодня

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