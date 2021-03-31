Русский
$ 27,89
32,72
  1. Влада

Гризлов знову скандалить через Донбас: у чому звинуватили Україну

31 березня, 20:54

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Представник РФ укотре хоче розсекретити переговори, що ведуться в ТКГ

Після відмови Росії підтримати режим тиші на Донбасі з 1 квітня глава делегації РФ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов нервово заявив, що влада України нібито приховує свою позицію від співгромадян і наполягає на режимі секретності на переговорах.

Реклама

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Це вже "традиція": представники Києва вважають за краще прямо не відповідати на запитання, уникати визнання очевидних подій, що сталися в результаті дій української сторони. При цьому Київ продовжує приховувати свою справжню позицію від громадян України і наполягає на режимі секретності переговорів", – сказав він.

В тренді
Разумков задекларував 28 мільйонів: звідки такі гроші

Сайт "Сьогодні" писав, що в Кремлі висловили стурбованість через нібито ескалацію конфлікту на Донбасі з боку України. Це, вважає російська влада, може привести до "відновлення" війни.

Нагадаємо, засідання ТКГ по Донбасу 30 вересня 2020 перервав скандал, коли з'ясувалося, що російська делегація порушила таємницю переговорів і вела несанкціонований аудіо- і відеозапис роботи Контактної групи. А Гризлов навіть заявив, що має намір без дозволу України опублікувати їх.

Відео: Сьогодні
Реклама

Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

переговори Донбас скандал обвинувачення таємниця секретність ТКГ Борис Гризлов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Путін, Меркель і Макрон обговорили Донбас без Зеленського: всі подробиці переговорів
Путін, Меркель і Макрон обговорили Донбас без Зеленського: всі подробиці переговорівВлада
Двох депутатів позбавили мандатів: чому вони йдуть з Ради
Двох депутатів позбавили мандатів: чому вони йдуть з РадиВлада
Києву загрожує комендантська година? Ми дізналися, коли можуть прийняти рішення
Києву загрожує комендантська година? Ми дізналися, коли можуть прийняти рішенняУкраїна
Порошенко подав до суду на МВС і заступника Авакова: що сталося
Порошенко подав до суду на МВС і заступника Авакова: що сталосяВлада
"Вибачте – дістало": глава "Укрпошти" жорстко розкритикував міністраЕкономіка
Бійцівський клуб чи Рада? 5 найбільш пам'ятних бійок у парламенті IX скликання
Бійцівський клуб чи Рада? 5 найбільш пам'ятних бійок у парламенті IX скликанняВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти