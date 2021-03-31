Гризлов знову скандалить через Донбас: у чому звинуватили Україну

Після відмови Росії підтримати режим тиші на Донбасі з 1 квітня глава делегації РФ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов нервово заявив, що влада України нібито приховує свою позицію від співгромадян і наполягає на режимі секретності на переговорах.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Це вже "традиція": представники Києва вважають за краще прямо не відповідати на запитання, уникати визнання очевидних подій, що сталися в результаті дій української сторони. При цьому Київ продовжує приховувати свою справжню позицію від громадян України і наполягає на режимі секретності переговорів", – сказав він.

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Сайт "Сьогодні" писав, що в Кремлі висловили стурбованість через нібито ескалацію конфлікту на Донбасі з боку України. Це, вважає російська влада, може привести до "відновлення" війни.

Нагадаємо, засідання ТКГ по Донбасу 30 вересня 2020 перервав скандал, коли з'ясувалося, що російська делегація порушила таємницю переговорів і вела несанкціонований аудіо- і відеозапис роботи Контактної групи. А Гризлов навіть заявив, що має намір без дозволу України опублікувати їх.

Відео: Сьогодні

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