Кравчук о нарушении перемирия на Донбассе: Будем действовать зеркально

Украина не будет наблюдать, как убивают ее военных

Если российские оккупационные силы будут нарушать режим прекращения огня на Донбассе, у Украины не будет иного выхода, как открывать ответный огонь.

Реклама

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, передает "Суспільне".

"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация – это война", – сказал Кравчук.

Глава украинской делегации подчеркнул, что за нарушение мирных договоренностей полностью ответственны незаконные вооруженные группировки.

"Они не будут выполнять Минских договоренностей. Они отказываются от тишины, которая введена. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Советом безопасности Организации Объединенных Наций. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей", – заявил Кравчук.

В тренде Зеленский изменил аппарат СНБО – подробности

Реклама

Напомним, 3 марта стало известно, что оккупационные власти так называемой "ДНР" разрешили своим боевикам открывать огонь по позициям военных ВСУ.

Мы также сообщали, что глава украинской делегации Леонид Кравчук на заседании ТКГ в среду выразил протест в связи с отказом боевиков от перемирия на Донбассе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама