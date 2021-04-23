Кравчук: Для РФ Україна – ворог, а Білорусь – холуй

Сьогодні РФ відводить війська від кордонів з Україною, а вже завтра їх можуть назад повернути.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив президент України (1991-1994) Леонід Кравчук.

За його словами, в РФ хочуть, щоб Україна була з нею в стратегічних відносинах і повністю зважала на Росією або консультувалася з нею, куди їй вступати і з ким укладати угоди.

"А це означає, що Україна має залежати від Росії", – сказав Кравчук.

Він ще раз зазначив, що у Росії немає друзів: тільки вороги або холуї.

"Тож сьогодні Україна ворог, а Лукашенко (президент Білорусі Олександр Лукашенко – Ред.) – холуй. Отже, якщо холуй, значить буде під Росією", – зазначив Кравчук.

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