Кравчук: Для РФ Украина – враг, а Беларусь – холуй

Сегодня РФ отводят войска от границ с Украиной, а уже завтра их могут назад вернуть.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук.

По его словам, в РФ хотят, чтобы Украина была с ней в стратегических отношениях и полностью считалась с Россией или консультировалась с ней, куда ей вступать и с кем заключать соглашения.

"А это значит, что Украина должна зависеть от России", – сказал Кравчук.

Он еще раз отметил, что у России нет друзей: только враги или холуи.

"Так вот сегодня Украина враг, а Лукашенко (президент Беларуси Александр Лукашенко – Ред.) – холуй. Таким образом, если холуй, значит будет находится под Россией", – отметил Кравчук.

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