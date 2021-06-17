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Кива записал видео о "Великой Отечественной" войне и назвал себя главным антифашистом

17 июня 2021 9:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Рассказывая о Второй мировой войне, Кива использовал советский нарратив – говорил только о нападении Германии на СССР

Народный депутат Илья Кива назвал себя главным антифашистом в Украине и назвал Вторую мировую войну "Великой Отечественной".

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Об этом он рассказал на видео в Telegram-канале.

В своем обращении Кива назвал началом войны еще советскую дату – 22 июня, игнорируя всемирно принятую дату – 1 сентября – как начало Второй мировой войны.

"22 июня, в 4 часа утра, 80 лет назад совершено вероломное вторжение немецко-фашистских захватчиков на нашу землю, что послужило началом самой кровопролитной, самой жестокой войны в истории человечества – Великой Отечественной войны", - сказал Кива.

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Депутат считает себя главным антифашистом страны и призывает других украинцев его поддержать.

"Я, как лидер антифашистского движения в Украине, внук героя Советского Союза, приглашаю вас в 4 часа утра прийти к мемориальному комплексу Родины-матери", - добавил он.

Справка. В 2015 году Верховная Рада Украины приняла пакет законов о декоммунизации. Один из них увековечивал победу над нацизмом во Второй мировой войне и впервые вводил термин "Вторая мировая война 1939-1945 годов" вместо существующего на то время советского пропагандистского термина "Великая Отечественная война 1941-1945 годов".

Кстати, ранее мы рассказывали, как журналисты заставили русскоговорящего Киву перейти на украинский, попросив сказать слово "паляниця".

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