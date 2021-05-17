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Кива: Кличко – це сутенер і наркоторговець

17 травня, 15:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Народний депутат запідозрив Кличко в президентських амбіціях і сказав, що не вистачало нам ще президента-сутенера

Ілля Кива і Віталій Кличко. Колаж "Сьогодні"

Ілля Кива і Віталій Кличко. Колаж "Сьогодні"

Після обшуків у Київській міській держадміністрації і підозрі столичної влади у корупції, народний депутат Ілля Кива дав прочуханки меру Віталію Кличку, назвавши його сутенером.

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Про це він заявив в Facebook.

Він звернувся до генерального прокурора і директора Держбюро розслідувань щодо корупції київських чиновників і жорстко пройшовся по столичному градоначальнику.

"Для одних Кличко є мером, для інших – знаменитий боксер... А для мене це сутенер і торговець наркотиками. Я завжди про це заявляв, що Кличко в нашій країні – це сутенер. Це на Заході він великий боксер, тут – нічого і близько з боксом немає", – сказав Кива.

Нардеп вважає, що після приїзду американців в Україну (ймовірно, мав на увазі держсекретаря Ентоні Блінкена), у мера нібито з'явилися президентські амбіції.

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"Тільки бл*дь президента-сутенера нам ще не вистачало", – сказав політик.

Нагадаємо, днями Кличко звинуватив Банкову в тому, що "кошмарить" місцеву владу. Обшуки пройшли в багатьох комунальних підприємствах КМДА, мер вважає це тиском.

Тим часом експерти висловили думку "Сьогодні", обшуки у Кличка – це корупція чиновників або боротьба за Київ?

Відео: Сьогодні

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