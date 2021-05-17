Обшуки у Кличка – корупція чиновників чи боротьба за Київ? Думки експертів

Скандал, який розгортається просто зараз, може викликати перезавантаження Київради і перестановку політичних сил, вважають політологи

У Києві правоохоронці нагрянули з обшуками в структурні підрозділи КМДА. Градоначальник назвав такі дії тиском на нього і його партію, політологи впевнені, що Віталія Кличка хочуть прибрати як конкурента на майбутніх виборах, а в "Слузі народу" вважають – "нічого особистого", просто винна в усьому корупція столичної влади.

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11 і 12 травня Київська міська прокуратура спільно з ДФС, Нацполіцією і СБУ провели масові обшуки в "Київзеленбуді", "Спецжитлофонді", "Київміськсвітлі", "Київавтодорі", департаментах Київської міської державної адміністрації: соцполітики, містобудування та архітектури, а також земельних ресурсів.

У чому підозрюють підлеглих Кличко?

Як повідомили в пресслужбі прокуратури, відкрито 10 кримінальних проваджень, чиновників підозрюють у незаконному привласненні бюджетних коштів, умисному ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживанні службовим становищем, хабарництві і "кришуванні" нелегального бізнесу. Сума збитку, що згадується в кожному з проваджень, становить від 10 до 30 мільйонів гривень.

Крім того, під підозру потрапив соратник Кличка, екснардеп і голова виконкому партії УДАР Артур Палатний, якому закидають завдання шкоди держбюджету на 19,5 мільйона гривень через підпільну торгівлю в підземних переходах.

Тиск і нальоти

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальні підприємства міста тиском на столичну владу і особисто на нього, а також придушенням місцевого самоврядування. "Правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть у махрові часи Януковича! Вриваються на комунальні підприємства, додому до їхніх керівників. Це якісь нальоти. Насправді те, що відбувається, – це тиск на столичну владу і придушення місцевого самоврядування. Тиск на мене особисто", – заявив Кличко, додавши, що в роботі КМДА "нульова толерантність до корупції".

У "Слузі народу" впевнені, що чиновники грабують киян

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Тим часом у партії "Слуга народу" впевнені, що правоохоронці діяли абсолютно законно. Як зазначила в інтерв'ю виданню РБКнародний депутат з фракції "Слуга народу" Юлія Гришина, замість того, щоб вирішувати складні проблеми застарілої міської інфраструктури, медицини та освіти, окремі представники міської влади зосередилися на банальному грабунку.

"Київ – найбільше і найбагатше місто. Місто можливостей. Тому не дивно, що деякі місцеві чиновники, як раніше, так і тепер, намагаються використовувати багатства столичної громади для власного збагачення. Але настав час це зупинити" , – заявила вона.

Боротьба за Київ і електорат

На думку політологів, обшуки в КМДА дійсно схожі на атаку на Кличка і його партію УДАР.

Зокрема, про це "Сьогодні" говорить експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля. За його словами, між політичними силами почалася боротьба за Київ і електорат на майбутніх парламентських виборах.

"Обшуки в КМДА почалися після того, як партія УДАР заявила про активізацію своєї діяльності. І це навряд чи простий збіг", – говорить нам Воля.

Політолог зазначає, що партія УДАР отримала більше місць у Київраді, ніж "Слуга народу". Відповідно, провладна політсила хотіла б змінити ситуацію, а скандал через корупцію серед підлеглих Кличка зіграє їй на руку: якщо злочини міських чиновників будуть доведені, це дискредитує Кличка.

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"Скандал може запустити перезавантаження Київради. Якщо Верховна Рада призначить перевибори до міськради, це дасть шанс "слугам" пройти в депутати в більшій кількості", – припускає Воля.

Експерт також додав, що в такий спосіб знизиться рейтинг Кличка і його партії перед майбутніми виборами в парламент.

"Хтось порадив президенту почати роботу для піднесення рейтингу "Слуги народу". Спочатку був удар по ОПЗЖ, тепер по УДАРу. Усувають конкурентів президентської партії", – впевнений Воля.

Кличка розглядають як політика загальнонаціонального масштабу

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов зазначає, що Кличко може бути серйозним конкурентом для влади не тільки на парламентських виборах, а й на президентських.

"Кличко має авторитет серед західних політиків. Про це говорить його зустріч із послами "Великої двадцятки" або зустріч у Києві з Ентоні Блінкеном і Вікторією Нуланд. Дипломати не зустрілися, наприклад, з головою Верховної Ради Разумковим, але поспілкувалися з мером Києва. Кличка на міжнародній арені розглядають як політика загальнонаціонального масштабу", – пояснює Карасьов.

Однак нардеп Гришина стверджує, що питання конкуренції поки обговорювати зарано.

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"На горизонті найближчих двох років не передбачається ні загальнодержавних, ні місцевих виборів. Навіть у соціологічних опитуваннях, які публікуються регулярно, серед ТОП-5 політиків не можна побачити когось, хто працює нині в міській владі. Про політичну мотивацію точно не варто говорити" , – зазначила нардеп.

Хто може зайняти крісло Кличка в КМДА?

Тим часом у кулуарах Київради обговорюють кандидатури можливих претендентів на місце голови КМДА. Як повідомило "Сьогодні" джерело в міськраді, в разі якщо Кличка "підуть", зайняти крісло градоначальника зможе заступник Кличка Олексій Кулеба, якого вважають людиною керівника ОПУ Андрія Єрмака.

Також посаду може отримати Юрій Голик, який раніше був радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука, вів програму "Велике будівництво" і співпрацював з головою Адміністрації президента Петра Порошенка Борисом Ложкіним.

Лояльність Єрмака

Зазначимо, що за останні два роки мер Києва Віталій Кличко переживає вже не першу атаку. Нападки на нього почалися влітку 2019 року, коли чинний на той час глава Офісу президента Андрій Богдан домагався відставки Кличка з посади голови КМДА.

Як повідомляли джерела в Київраді, Богдан намагався "відібрати Київ" у близького до Кличка нардепа Вадима Столара, якого багато хто називав тіньовим мером столиці, і передати керівництво містом девелоперу Андрію Вавришу, колишньому другові, а пізніше ворогові Столара. Однак Кличко нібито домовився з Андрієм Єрмаком.

З чуток, йому довелося піти на ряд поступок і віддати дві посади в КМДА. Зокрема, на Єрмака орієнтується чинний перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба, який раніше очолював департамент благоустрою столиці, та в. о. директора КП "Київблагоустрій" Микола Бойко. До слова, незабаром Андрій Богдан був звільнений з поста керівника ОПУ, а його місце посів Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 11 травня обшуки проводили в службових і офісних приміщеннях підрядних підприємств "Київзеленбуду".

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