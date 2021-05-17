Українська
$ 27,61
33,48
  1. Новости политики

Кива: Кличко – это сутенер и наркоторговец

17 мая, 15:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Народный депутат заподозрил Кличко в президентских амбициях и сказал, что не хватало нам еще президента-сутенера

Илья Кива и Виталий Кличко. Коллаж "Сегодня"

Илья Кива и Виталий Кличко. Коллаж "Сегодня"

После обысков в Киевской городской госадминистрации и подозрении столичной власти в коррупции, народный депутат Илья Кива устроил разнос мэру Виталию Кличко, назвав его сутенером.

Реклама

Об этом он заявил в Facebook.

Он обратился к генеральному прокурору и директору Госбюро расследований относительно коррупции киевских чиновников и жестко прошелся по столичному градоначальнику.

"Для одних Кличко является мэром, для других – знаменитый боксер… А для меня это сутенер и торговец наркотиками. Я всегда об этом заявлял, что Кличко в нашей стране – это сутенер. Это на Западе он великий боксер, здесь – ничего и близко с боксом нет", – сказал Кива.

Нардеп считает, что после приезда американцев в Украину (вероятно, имел ввиду госсекретаря Энтони Блинкена), у мэра якобы появились президентские амбиции.

В тренде
Украинцы в ловушке. Зеленский отреагировал на форс-мажор в Непале
Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента
В тренде
Кива опять будет защищать диссертацию? У Авакова ошарашили заявлением
Илья Кива на улице под Верховной Радой
В тренде
Все узнают правду – СНБО проведет аудит госземель в Конча-Заспе и Пуще-Водице
Реклама

"Только бл*дь президента-сутенера нам еще не хватало", – сказал политик.

Напомним, на днях Кличко обвинил Банковую в том, что "кошмарит" местную власть. Обыски прошли во многих коммунальных предприятиях КГГА, мэр считает это давлением.

Тем временем эксперты высказали мнение "Сегодня", обыски у Кличко – это коррупция чиновников или борьба за Киев?

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Поселит в одну комнату с Януковичем или бросит: как Путин поступит с Медведчуком
Поселит в одну комнату с Януковичем или бросит: как Путин поступит с МедведчукомВласть
Медведчук в обмен на украинских пленных: как у Путина на это отреагировали
Медведчук в обмен на украинских пленных: как у Путина на это отреагировалиВласть
"Уе*ень! Таких трутней под МВД много": Кива обматерил советника АваковаВласть
Кива опять будет защищать диссертацию? У Авакова ошарашили заявлением
Кива опять будет защищать диссертацию? У Авакова ошарашили заявлениемВласть
Обыски у Кличко – коррупция чиновников или борьба за Киев? Мнения экспертов
Обыски у Кличко – коррупция чиновников или борьба за Киев? Мнения экспертовВласть
Что-то пошло не по плану – Южанина о возможном назначении Любченко министром экономики
Что-то пошло не по плану – Южанина о возможном назначении Любченко министром экономикиВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять