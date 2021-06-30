Кабмін яскраво привітав збірну України: фото і відео міністрів у футболках

Урядовці оплесками відреагували на перемогу України над Швецією і історичний вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи

Члени Кабінету міністрів прийшли на сьогоднішнє засідання уряду у синіх і жовтих футболках збірної України з футболу після феєричного успіху наших футболістів на Євро-2020, де вони перемогли Швецію.

Збірна Кабміну з футболу. Фото: КМУ

Реклама

Урядовці оплесками відреагували на перемогу України над Швецією.

У деяких міністрів свої імена на футболках. Фото: КМУ

"Україна у чвертьфіналі Євро-2020 – це великий успіх нашої збірної, тренерського штабу. Я вітаю і дякую хлопцям. Дякую тренерам за цю перемогу. Такі речі мотивують і об'єднують країну, яка всім серцем вболіває за нашу команду. Спасибі нашій збірній", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 29 червня Україна перемогла Швецію 2:1 і вийшла у чвертьфінал Євро, де на нас вже чекає Англія. Як ми вже писали, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія навіть вгадав рахунок матчу і заробив непогані гроші.

Тим часом, поки всі українці радіють перемозі нашої збірної, у Росії відзначилися безглуздою заявою. Скандальний російський коментатор Дмитро Губернієв вважає, що Україна обіграла Швецію завдяки російській мові.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Україна - в чвертьфіналі Євро!