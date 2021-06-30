Арахамія вгадав перемогу України 2: 1. Скільки виграв грошей і на що відразу витратив?

Головний "слуга народу" у Верховній Раді після перемоги нашої збірної потролив росіян, які провалили Євро-2020

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виграв 300 доларів, вгадавши рахунок матчу Україна – Швеція на Євро-2020. Про це він розповів журналістам біля Верховної Ради.

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За його словами, це була ставка не через букмекерську контору.

"Ми великою компанією були в пабі. Були ставки – я поставив на 2:1", – сказав депутат.

На прохання журналістів уточнити, скільки він виграв, Арахамія сказав: "300 доларів. Витратив це все на пиво для людей, які були присутні в залі".

Однак він не зміг назвати прізвища футболістів української збірної, які забили голи в матчі зі шведами (потім йому підказали журналісти, що це були Зінченко і Довбик).

"Футбол дійсно був яскравим. Думаю, що тут допоміг флешмоб (президента Володимира Зеленського. – Ред.). Я вже кажу: давайте робити новий флешмоб. Якщо щось відбулося і воно спрацювало – потрібно повторити", – сказав глава фракції.

Після перемоги над Швецією Арахамія отримував привітання від послів, від друзів з Грузії.

"Тепер Україна – символ, особливо після повного провалу Росії, я навіть радію більше саме з цього приводу, ніж за наших хлопців", – додав політик.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", поки всі українці радіють перемозі нашої збірної, у Росії відзначилися безглуздою заявою. Скандальний російський коментатор Дмитро Губернієв вважає, що Україна обіграла Швецію завдяки російській мові.

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