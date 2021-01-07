"Таємна вакцинація" українських політиків: Ізраїль відповів на звинувачення

Контрабанду щеплень від від COVID-19 або їхні таємні поставки для вакцинації українських чиновників заперечують у Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю.

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Про це повідомляє ВBC News.

Раніше про "підпільне щеплення" українських чиновників повідомляли ЗМІ. А власник "Обозревателя" Михайло Бродський заявив, що питанням "мають займатися ізраїльські розслідувачі".

Представник ізраїльського міністра охорони здоров'я Юлія Едельштейна виключив можливість того, що вакцини в Україну ввозили з Ізраїлю.

"Вакцинам потрібне глибоке замороження. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував", – запевнили в міністерстві.

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Через повідомлення в українській пресі розпочинати офіційне розслідування в Ізраїлі поки що не планують.

Нагадаємо, раніше в Мережі активно писали про те, що деякі народні депутати і високопосадовці таємно отримали вакцину Pfizer, нелегально завезену з Ізраїлю. Сайт "Сьогодні" звернувся до офіційних джерел і дізнався, чи так це насправді.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наказав міністерствам охорони здоров'я і внутрішніх справ перевірити інформацію про те, що він і низка депутатів таємно отримали вакцину Pfizer від коронавірусу, яку нелегально привезли з Ізраїлю.

Відео: Сьогодні

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