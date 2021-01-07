Українська
$ 28,4
34,85
  1. Новости политики

"Тайная вакцинация" украинских политиков: Израиль ответил на обвинения

7 января, 16:22

Ольга Литвин Ольга Литвин

Израиль опровергает тайные поставки вакцин от COVID-19

Контрабанду прививок от от COVID-19 или их тайные поставки для вакцинации украинских чиновников отрицают в Министерстве здравоохранения Израиля.

Реклама

Об этом сообщает BBC News.

Ранее о "подпольном прививании" украинских чиновников сообщали СМИ. А владелец "Обозревателя" Михаил Бродский заявил, что вопросом "должны заниматься израильские расследователи".

Представитель израильского министра здравоохранения Юлия Эдельштейна исключил возможность того, что вакцины в Украину ввозили из Израиля.

"Вакцинам требуется глубокая заморозка. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", – заверили в министерстве.

В тренде
Зеленский записал отдельное новогоднее обращение к Крыму: видео
Реклама

Из-за сообщения в украинской прессе в Израиле пока не планируют начинать официальное расследование.

Напомним, ранее в Сети активно писали о том, что некоторые народные депутаты и высокопоставленные чиновники тайно получили вакцину Pfizer, нелегально завезенную из Израиля. Сайт "Сегодня" обратился к официальным источникам и узнал, так ли это на самом деле.

Премьер-министр Денис Шмыгаль приказал министерствам здравоохранения и внутренних дел проверить информацию о том, что он и ряд депутатов тайно получили вакцину Pfizer от коронавируса, которую нелегально привезли из Израиля.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Израиль поставки вакцина Украина коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Радуцкого уличили в
Радуцкого уличили в "подпольной вакцинации": нардеп прокомментировал слухиПолитика
За что любят и за что ненавидят Ульяну Супрун
За что любят и за что ненавидят Ульяну СупрунУкраина
Трамп смирился с поражением на выборах – СМИ
Трамп смирился с поражением на выборах – СМИСША
Депутатов
Депутатов "нелегально вакцинировали" от коронавируса: реакция Шмыгаля на скандалПолитика
Отстранение Тупицкого: судьи КСУ сделали заявление
Отстранение Тупицкого: судьи КСУ сделали заявлениеПолитика
Зеленский поручил СБУ разобраться с
Зеленский поручил СБУ разобраться с "контрабандой" вакцины от коронавирусаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять