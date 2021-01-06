Депутатів "нелегально вакцинували" від коронавірусу: реакція Шмигаля на скандал

Прем'єр збирається вакцинуватися в другу або третю чергу і за власний рахунок

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наказав міністерствам охорони здоров'я і внутрішніх справ перевірити інформацію про те, що він і низка депутатів таємно отримали вакцину Pfizer від коронавірусу, яку нелегально привезли з Ізраїлю.

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Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram 6 січня.

"Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо можливої підпільної вакцинації препаратами невідомого походження. І одразу повідомлю власну позицію", – написав прем'єр.

Він нагадав про те, що насамперед вакцину в Україні отримають медики, яких залучили до боротьби з пандемією коронавірусу. А сам він збирається вакцинуватися в другу або третю чергу і за власний рахунок.

Також Денис Шмигаль нагадав про те, що поки що жодна вакцина не була офіційно сертифікована на території України. Він також висловив упевненість в тому, що жодна свідома людина не стане приймати препарати невідомого походження.

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Раніше чутки про "підпільну вакцинацію" спростував і другий фігурант скандалу – голова парламентського комітету з охорони здоров'я Михайло Радуцький, який теж нібито прийняв вакцину.

Також повідомлялося, що Україна уклала договір про постачання 1,9 млн доз вакцини китайської компанії Sinovac Biotech.

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