Історичний момент: в Україні остаточно створили Бюро економічної безпеки

/ Фото: Кабинет министров Украины

Уряд створив Бюро економічної безпеки (БЕБ). Цей орган буде займатися розслідуванням всіх злочинів в сфері економіки. Закон про БЕБ Верховна Рада прийняла ще в січні, а тепер Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову. Наразі БЕБ отримало статус центрального органу виконавчої влади.

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Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. Він назвав питання створення Бюро історичним.

"Питання з фінансово-економічного блоку... Я б його назвав навіть свого роду історичним. Сьогодні уряд прийме постанову, якою буде створено Бюро економічної безпеки... Це один з фінальних кроків на шляху ліквідації податкової міліції. Це закінчення часів силового тиску на бізнес. Це остаточне завершення "маски-шоу", – сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, БЕБ буде виконувати такі завдання:

запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних злочинів, віднесених законом до його підслідності (економічні злочини);

розшук осіб, які підозрюються в економічних злочинах;

протидія кримінальним правопорушенням, які сприяють тінізації економіки, витоку капіталу;

протидія явищам, які уповільнюють темпи економічного зростання і загрожують національним інтересам у сфері економіки;

збір та аналіз інформації з економічної злочинності, визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому.

Директор Бюро призначається президентом України після відповідного подання комісії з проведення конкурсу на цю посаду. Звільняє його теж глава держави.

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Раніше раніше політолог Кирило Сазонов пояснював, що для боротьби з економічними злочинами простіше з нуля створити нове відомство, ніж реформувати існуючі.