Исторический момент: в Украине окончательно создали Бюро экономической безопасности

/ Фото: Кабинет министров Украины

Правительство создало Бюро экономической безопасности (БЭБ). Этот орган будет заниматься расследованием всех преступлений в сфере экономике. Закон о БЭБ Верховная Рада приняла еще в январе, а теперь Кабинет министров принял соответствующее постановление. Сейчас БЭБ получило статус центрального органа исполнительной власти.

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Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль. Он назвал вопрос создания Бюро историческим.

"Вопрос по финансово-экономическому блоку... Я бы его назвал даже своего рода историческим. Сегодня правительство примет постановление, которым будет создано Бюро экономической безопасности... Это один из финальных шагов на пути ликвидации налоговой милиции. Это окончание времен силового давления на бизнес. Это окончательное завершения "маски-шоу", – сказал Шмыгаль.

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Напомним, БЭБ будет выполнять такие задачи:

предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных законом к его подследственности (экономические преступления);

розыск лиц, которые подозреваются в экономических преступлениях;

противодействие уголовным правонарушением, которые способствуют тенизации экономики, утечки капитала;

противодействие явлениям, которые замедляют темпы экономического роста и угрожают национальным интересам в сфере экономики;

сбор и анализ информации по экономической преступности, определение способов предотвращения их возникновения в будущем.

Директор Бюро назначается президентом Украины после соответствующего представления комиссии по проведению конкурса на эту должность. Увольняет его тоже глава государства.

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Ранее ранее политолог Кирилл Сазонов объяснял, что для борьбы с экономическими преступлениями проще с нуля создать новое ведомство, чем реформировать существующие.