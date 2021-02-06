Росія блокує зустріч лідерів "Нормандської четвірки" – Кулеба

Україна виконала все, про що домовлялися лідери "Нормандської четвірки" (Німеччина, Франція, Україна та Росія) щодо Донбасу на саміті в Парижі в 2019 році, Росія ж не зробила нічого і блокує наступні зустрічі в цьому форматі.

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Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Це не було просто. Це потребувало політичної волі президента, уряду. Але ми зробили. Ми відкрили там пункти пропуску, облаштували і інші речі. З того боку – нуль. Навіть таке просте питання, як доступ Червоного Хреста вільний і безперешкодний, не був реалізований. Тому нинішня ситуація така: Україна все зробила, Росія нічого не зробила", – підкреслив міністр.

Він додав, що наступним кроком повинна стати нова зустріч лідерів "Нормандської четвірки", але Росія постійно відмовляється від зустрічей.

"Ми хочемо цієї зустрічі. Тому що ми розуміємо, що потрібно розмовляти з (президентом Росії Володимиром) Путіним напряму про якісь стратегічні рішення. Ми штовхаємо процес до цієї зустрічі. Але Російська Федерація постійно наголошує на тому, що немає предмету для зустрічі, немає того, про що лідери домовляться", – розповів Кулеба.

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Він підкреслив, що Україна вважає, що всі рішення підготовлені, і доклала до цього багато зусиль.

"Ми готові, партнери, в принципі, теж готові, але росіяни кажуть: ні, немає про що лідерам говорити. І от через це і не відбувається саміт", – заявив Кулеба.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський хотів би залучити президента США Джо Байдена до "нормандського формату", щоб більш потужно звучала точка зору про припинення війни на Донбасі і повернення тимчасово окупованих територій.

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