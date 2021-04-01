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Кравчук: Якщо Росія відмовиться від "нормандської зустрічі" – значить, хоче війни

1 квітня, 17:29

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Німеччина, Україна і Франція виступають за зустріч – каламутить воду тільки Росія

Якщо Росія відмовиться від зустрічі глав держав "Нормандської четвірки", цим вона підтвердить, що хоче продовження війни з Україною. Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" представник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

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Він нагадав, що і Німеччина, і Франція виступають за зустріч.

"Залишається одна Росія, яка проти. Вона вчора заявила словами (представника РФ в ТКГ Росії Бориса. – Ред.) Гризлова, що не хоче повертатися до режиму тиші. Якщо вона заявить, що не хоче повертатися і до проведення "нормандської зустрічі", тоді виникає питання: а чого ж, врешті-решт, Росія хоче? Висновок буде один – війни", – підкреслив Кравчук.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на вчорашніх переговорах у ТКГ Росія відмовилася від нового перемир'я з 1 квітня. Причому ОБСЄ підтримала ініціативу Києва, а представник РФ – ні.

Тим часом Кравчук заявив, що скоро запропонує Росії великоднє перемир'я.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

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Росія війна леонід кравчук Нормандська четвірка нормандський формат

Джерело: Сьогодні

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