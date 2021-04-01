Кравчук: Якщо Росія відмовиться від "нормандської зустрічі" – значить, хоче війни

Якщо Росія відмовиться від зустрічі глав держав "Нормандської четвірки", цим вона підтвердить, що хоче продовження війни з Україною. Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" представник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.
Він нагадав, що і Німеччина, і Франція виступають за зустріч.
"Залишається одна Росія, яка проти. Вона вчора заявила словами (представника РФ в ТКГ Росії Бориса. – Ред.) Гризлова, що не хоче повертатися до режиму тиші. Якщо вона заявить, що не хоче повертатися і до проведення "нормандської зустрічі", тоді виникає питання: а чого ж, врешті-решт, Росія хоче? Висновок буде один – війни", – підкреслив Кравчук.
Як повідомляли новини "Сьогодні", на вчорашніх переговорах у ТКГ Росія відмовилася від нового перемир'я з 1 квітня. Причому ОБСЄ підтримала ініціативу Києва, а представник РФ – ні.
Тим часом Кравчук заявив, що скоро запропонує Росії великоднє перемир'я.
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