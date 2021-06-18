Ілларіонов: На зустрічі з Путіним Байден зробив немислиме – йому загрожує імпічмент

Навіть спроба імпічменту Трампу виглядає дитячими іграшками в порівняно з тим, що сталося на саміті в Женеві

Джо Байден і Володимир Путін. Колаж "Сьогодні"

На зустрічі у Женеві президент США Джо Байден "здав" російському лідерові Володимиру Путіну список об'єктів критичної інфраструктури США, попросивши не здійснювати на них хакерських атак. Розкриття такої інформації головному ворогові може обернутися для американського президента імпічментом.

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Про це сказав президент Інституту економічного аналізу, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов, передає ГОРДОН.

За його словами, про передачу списка господареві Кремля сказав навіть не Путін, а зізнався сам Байден на пресконференції. Мова про об'єкти, які знаходяться у 16 основних сферах США, зокрема, про енергетичний сектор і систему водного господарства.

"Може те, що він зробив, прискорить процес його імпічменту, і, таким чином, він швидко залишить Білий дім ... Під час саміту президент США, лідер вільного світу, взяв і передав президенту свого головного геополітичного суперника список об'єктів критичної інфраструктури США з проханням про милість про те, щоб саме ці об'єкти не піддавалися кібератакам", – сказав Ілларіонов.

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Він порівняв цю ситуацію з тим, якби президент України, зустрічаючись з Путіним, передав йому список найважливіших об'єктів інфраструктури.

"Можете собі уявити будь-яку картину в будь-якій країні світу під час будь-якого конфлікту, коли керівник країни, яка веде війну не на життя, а на смерть, щодо порятунку, щодо захисту від супротивника, передає найважливішу стратегічну інформацію керівнику країни-супротивника? Я, чесно кажучи, не пригадую жодного випадку в історії", – підкреслив експерт.

Ілларіонов підкреслив, що зазвичай такою інформацією займається розвідка, а хто "зливає" її – називають зрадниками, запроданцями або шпигунами. Навіть спроба імпічменту Трампу виглядає "дитячою забавкою у порівнянні з тим, що сталося на саміті", вважає він.

У середу, 16 червня, на віллі Ла-Гранж у Женеві відбулася зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Переговори тривали більше трьох годин і в результаті, як і прогнозував "Сьогодні", світові лідери не підписали жодних домовленостей і не дійшли згоди з глобальних питань і, зокрема, з української теми. ЗМІ і політики заявили, що очікували від саміту більшого, а політологи стверджують – діалог між Москвою і Вашингтоном ще не закінчений. Читайте детальніше в нашому матеріалі про підсумки зустрічі Байдена з Путіним.

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Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо