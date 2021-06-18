Илларионов: На встрече с Путиным Байден совершил немыслимое – ему грозит импичмент

Даже попытка импичмента Трампу выглядит детскими игрушками в сравнении с тем, что произошло на саммите в Женеве

Джо Байден и Владимир Путин. Коллаж "Сегодня"

На встрече в Женеве президент США Джо Байден "сдал" российскому лидеру Владимиру Путину список объектов критической инфраструктуры США, попросив не совершать на них хакерских атак. Раскрытие такой информации главному врагу может обернуться для американского президента импичментом.

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Об этом сказал президент Института экономического анализа, экс-советник Путина Андрей Илларионов, передает ГОРДОН.

По его словам, о передаче списка хозяину Кремля сказал даже не Путин, а признался сам Байден на пресс-конференции. Речь об объектах, которые находятся в 16 основных сферах США, в частности, об энергетическом секторе и системах водного хозяйства.

"Может быть, то, что он сделал, ускорит процесс его импичмента, и, таким образом, он быстро покинет Белый дом … Во время саммита президент США, лидер свободного мира, взял и передал президенту своего главного геополитического соперника список объектов критической инфраструктуры США с нижайшей просьбой о милости о том, чтобы именно эти объекты не подвергались кибератакам", – сказал Илларионов.

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Он сравнил эту ситуацию с тем, если бы президент Украины, встречаясь с Путиным, передал ему список важнейших объектов инфраструктуры.

"Можете себе представить любую картину в любой стране мира во время любого конфликта, когда руководитель страны, которая ведет войну не на жизнь, а на смерть, по спасению, по защите от противника, передает важнейшую стратегическую информацию руководителю страны-противника? Я, честно говоря, не припоминаю ни одного случая в истории", – подчеркнул эксперт.

Илларионов подчеркнул, что обычно такой информацией занимается разведка, а кто "сливает" ее – называют изменниками, предателями или шпионами. Даже попытка импичмента Трампу выглядит "детскими игрушками по сравнению с тем, что произошло на саммите", считает он.

В среду, 16 июня, на вилле Ла-Гранж в Женеве состоялась встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Переговоры продолжались более трех часов и в результате, как и прогнозировал "Сегодня", мировые лидеры не подписали никаких договоренностей и не пришли к соглашениям по глобальным вопросам и, в частности, по украинской теме. СМИ и политики заявили, что ожидали от саммита большего, а политологи утверждают – диалог между Москвой и Вашингтоном еще не закончен. Читайте подробней в нашем материале об итогах встречи Байдена с Путиным.

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Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно