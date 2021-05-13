Загрожують катастрофічні наслідки: РФ збільшила кількість кібератак на Україну

В СБУ вважають, що ситуація у кіберсфері вимагає всебічного підходу до попередження атак, інакше будуть серйозні наслідки

Під час скупчення військових РФ поблизу кордону України істотно збільшилася і кількість кібератак з боку країни-агресора.

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Про це на форумі "Україна 30" заявив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

За його словами, нинішня ситуація у кіберсфері вимагає всебічного підходу до попередження атак, також для України дуже важлива постійна робота всіх відомств.

"Будь-які зволікання можуть рано чи пізно призвести до катастрофічних наслідків, оскільки питома вага саме кібертероризму та кібершпигунства, як інструментів гібридної війни, давно стала критичною в усьому світі і продовжує зростати", – сказав Вітюк.

В 2021 СБУ нейтралізувала понад 600 кібератак.

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Раніше глава Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що тільки з території Росії на постійній основі проти України працюють близько 7 тисяч співробітників спецслужб.