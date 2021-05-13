Грозят катастрофические последствия: РФ увеличила количество кибератак на Украину

В СБУ считают, что ситуация в киберсфере требует всестороннего подхода к предупреждению атак, иначе будут серьезные последствия

Илья Витюк, фото: СБУ

Во время скопления военных РФ вблизи границы Украины существенно увеличилось и количество кибератак со стороны страны-агрессора.

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Об этом на форуме "Украина 30" заявил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

По его словам, нынешняя ситуация в киберсфере требует всестороннего подхода к предупреждению атак, также для Украины очень важна постоянная работа всех ведомств.

"Любые промедления могут рано или поздно привести к катастрофическим последствиям, поскольку удельный вес именно кибертерроризму и кибершпионажу, как инструментов гибридной войны, давно стал критическим во всем мире и продолжает расти", – сказал Витюк.

В 2021 СБУ нейтрализовала более 600 кибератак.

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Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что только с территории России на постоянной основе против Украины работают около 7 тысяч сотрудников спецслужб.