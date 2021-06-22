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Гончаренко буде спостерігачем на виборах в РФ? Нардеп потролив росіян

22 червня 2021 18:10

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Остаточне голосування і затвердження складу делегації ПАРЄ на виборах у Держдуму РФ має відбутися у цей четвер, 24 червня

Гончаренко готовий поїхати на вибори до Росії. Колаж "Сьогодні"

Гончаренко готовий поїхати на вибори до Росії. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Олексій Гончаренко, якого виправдали в ПАРЄ за випади проти Путіна, може стати спостерігачем на виборах у Держдуму РФ. Його кандидатуру підтримала Європейська консервативна група Парламентської асамблеї Ради Європи.

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Про це він сам повідомив в Telegram.

"Вдячний колегам. У них дійсно відмінне почуття гумору. Відчуваю за поребриком сьогодні буде не просто гаряче, "заграву" буде видно аж у самому Страсбурзі", – написав він.

Нардеп нагадав, що раніше вже ініціював звернення Верховної Ради до міжнародного співтовариства, щоб не визнавати вибори у Держдуму, оскільки вони повинні пройти в окупованому Криму і за участі жителів захопленої частини Донбасу.

"Готовий поїхати, все проінспектувати і засвідчити, що вибори пройшли нечесно, з порушенням всіх правил, міжнародних норм, і цитувати на всіх пресконференціях українську народну пісню про Путіна", – написав Гончаренко.

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Він зазначив, що остаточне голосування і затвердження складу делегації має відбутися у цей четвер, 24 червня. Але сам він визнає, що, швидше за все, рішення про включення його спостерігачем в офіційну делегацію від ПАРЄ на виборах до російської Держдуми підтримане не буде.

"Але уявіть лиця Толстого (глава російської делегації в ПАРЄ. – Ред.) і Скабєєвої (російська пропагандистка) сьогодні. Це безцінно", – додав депутат.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Гончаренко направив УЄФА звернення з проханням позбавити Росію Євро-2020 через коронавірус, що там зараз лютує.

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