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Зеленський з прем'єром Японії обговорив нову загрозу від Росії

14 квітня, 13:17

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Український лідер розповів японському прем'єру про ситуацію на Донбасі і що творить Росії поблизу кордону

Після вчорашньої розмови з королем Йорданії, сьогодні президент Володимир Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Японії Йосіхіде Сугою. Головною темою розмови стала нова військова загроза з боку Росії.

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Про це повідомляє пресслужб ОПУ.

Український лідер докладно розповів японському прем'єру про ескалацію конфлікту на Донбасі, а також зосередження Росією додаткових військ поблизу кордону України.

Зеленський відзначив підтримку "Великої сімки" (G7), у тому числі і з боку Японії, в зв'язку з новою російською загрозою для України.

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У свою чергу Йосіхіде Суга заявив, що його країна уважно відстежує розвиток подій, і висловив всебічну підтримку України.

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Також співрозмовники обговорили майбутній саміт Кримської платформи, який відбудеться в серпні у Києві. Зеленський запросив прем'єра Японії відвідати Україну і взяти участь у святкуванні Дня Незалежності та саміті Кримської платформи.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський відправиться в Париж на зустріч з президентом Франції Макроном.

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Японія Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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