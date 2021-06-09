Німеччина і Франція не покликали Україну на переговори з РФ. Кулеба пояснив ситуацію

Недавні переговори Маасу і Ле Дріана з Лавровим – це не зрада. Київ знав про підготовку цієї зустрічі і навіть її підтримував

Кулеба і Маас не бачать приводу для "зради" через недавні переговори. Фото: John Macdougall/REUTERS

Україна була в курсі і підтримала перемовини очільників МЗС Німеччини, Франції та Росії в тристоронньому форматі, які пройшли 7 червня.

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Про це 9 червня заявив стверджує український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній прес-конференції з німецьким колегою Хайко Маасом.

"У нас з Німеччиною і Францією тісна координація. Я був проінформований своїми колегами про намір провести розмову з [міністром закордонних справ РФ Сергієм] Лавровим і підтримував цю розмову, оскільки її метою було залучити Лаврова до нашої чотиристоронньої зустрічі в "нормандському форматі", – сказав Кулеба.

За його словами, на зустрічі з Маасом він обговорював питання, які можна було б підняти на переговорах в "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ, якщо Лавров погодиться прийняти в них участь

За словами Мааса, можливість зустрічі вчотирьох з Кулебою обговорювалася з Лавровим і французьким міністром Жан-Івом Ле Дріаном.

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"Важливо, якщо буде така зустріч, щоб це було підготовлено. Ми зараз пробуємо це підготувати. Такі зустрічі мають сенс тільки, якщо вони приносять результат. Оскільки останнім часом прогресу не було, ми шукаємо можливості "нормандський формат" і весь Мінський процес прискорити, надати нові імпульси імплементації цього процесу", – сказав глава німецької дипломатії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина і Франція бояться прямо назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі.

Про що ще говорять в Україні та світі 9 червня, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки