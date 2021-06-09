Германия и Франция не позвали Украину на переговоры с РФ. Кулеба объяснил ситуацию

Кулеба и Маас не видят повода для "зрады" из-за недавних переговоров. Фото: John Macdougall/REUTERS
Украина была в курсе и поддержала переговоры глав МИД Германии, Франции и России в трехстороннем формате, которые прошли 7 июня.
Об этом 9 июня заявил утверждает украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.
"У нас с Германией и Францией тесная координация. Я был проинформирован своими коллегами о намерении провести разговор с [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым и поддерживал этот разговор, поскольку его целью было привлечь Лаврова к нашей четырехсторонней встрече в "нормандском формате", – сказал Кулеба.
По его словам, на встрече с Маасом он обсуждал вопросы, которые можно было бы поднять на переговорах в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел, если Лавров согласится принять в них участие
По словам Мааса, возможность встречи вчетвером с Кулебой обсуждалась с Лавровым и французским министром Жан-Ивом Ле Дрианом.
"Важно, если будет такая встреча, чтобы это было подготовлено. Мы сейчас пробуем это подготовить. Такие встречи имеют смысл только, если они приносят результат. Поскольку в последнее время прогресса не было, мы ищем возможности "нормандский формат" и весь Минский процесс ускорить, придать новые импульсы имплементации этого процесса", – сказал глава немецкой дипломатии.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия и Франция боятся прямо назвать Россию стороной конфликта на Донбассе.
О чем еще говорят в Украине и мире 9 июня, смотрите в видеосюжете:
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