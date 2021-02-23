Генпрокуратура повідомила про підозру колишнім топменеджерам ПриватБанку. Що відомо про цих людей

Ймовірна причина того, що відбувається, – розслідування США проти Коломойського. Банкова вирішила більше не прикривати бізнесмена з Дніпра

Генпрокуратура оголосила трьом колишнім керівникам ПриватБанку про підозру в зловживанні службовим становищем і розтраті чужого майна. Про це 23 лютого написала в Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова.

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"Зокрема, повідомлено про підозру колишньому першому заступнику голови правління ПриватБанку, який в понеділок намагався покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня, - написала Венедіктова, маючи на увазі Володимира Яценка. – Колишньому голові правління банку та начальнику департаменту фінансового менеджменту, яка одночасно займала посаду першого заступника голови правління пов’язаної з банком юридичної особи, повідомлено про підозру у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України".

Про кого йдеться?

Про першого заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, який 22 лютого на літаку намагався вилетіти з Дніпра до Відня, вже добре відомо.

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До речі, літак, на якому летів Яценко, – це особистий літак Коломойського. Raytheon Hawker 800XP, бортовий номер UR-WRR, належить авіакомпанії WindRose ("Роза вітрів"). Її співвласником є Коломойський через кіпрську компанію Bregenzer Limited, яка володіє половиною активів WindRose.

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Flightradar показує, як летів цей борт над Україною.

Олександр Дубілет – незмінний голова правління ПриватБанку за часів, коли ця фінустанова була приватна. Він очолював банк з 1997 по 2016 рік. Володів 0,464%-ю часткою в ПриватБанку. Кандидат наук, тема дисертації – "Стратегічне планування діяльності комерційного банку в умовах перехідної економіки".

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Вважався одним з найуспішніших менеджерів у фінансовому секторі. ЗМІ називають Олександра Дубілета найближчим соратником бізнесмена Ігоря Коломойського. Одночасно добре відомо, що Яценко був довіреною людиною Дубілета.

Олександр Дубілет – батько Дмитра Дубілета, колишнього міністра Кабінету Міністрів в уряді Олексія Гончарука. Молодший Дубілет – співзасновник Monobank.

/ Фото: прес-служба ПриватБанку

Нині Дубілет-старший перебуває за кордоном. За даними джерел "Сьогодні", у Лондоні. Ще коли ПриватБанк був приватною структурою і в його відносинах з владою починалася чергова криза, менеджмент ПриватБанку виїжджав до Лондона і керував роботою звідти.

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За іншою версією, підозру направлено Дубілетові за адресою в Австрії.

Третій підозрюваний – Олена Бичихіна. Вона не публічна людина, працювала в департаменті фінансового менеджменту ПриватБанку, а також була заступницею голови правління пов'язаної з "Приватом" страхової компанії "Індержстрах".

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/ Фото: Facebook/Елена Бичихіна

Цю компанію добре знали всі, хто користувався послугою ПриватБанку "авто в кредит". Банк вимагав обов'язкового страхування КАСКО саме в компанії "Індержстрах".

У чому звинувачують менеджерів ПриватБанку

У дописі Ірини Венедіктової йдеться про конкретний епізод – розтрату 136 млн грн. Як повідомила генпрокурор, посилаючись на результати слідства, Дубілет, Яценко і Бичихіна знали, що 19 грудня 2016 року ПриватБанк визнають неплатоспроможним і він перейде під контроль держави. А вони, відповідно, втратять контроль над грошима банку. Тому топменеджери "підготували і реалізували злочинний план розтрати грошей фінустанови".

"Він полягав у протиправному нарахуванні й виплаті додаткової винагороди – індексованої комісії у зв’язку з ростом курсу гривні до долара США на користь пов’язаної з банком юридичної особи за наявними депозитними договорами з нею. При цьому виплата такої комісії цими депозитними договорами та додатковими угодами до них не передбачалась", – повідомила Ірина Венедіктова.

Крім того, нарахування та виплата винагороди були заплановані у незаконний спосіб. Він порушував статтю закону "Про банки і банківську діяльність", згідно з якою угоди з пов'язаними з банком особами мають проводитися за поточними ринковими умовами.

"Для прикриття розтрати грошових коштів ПриватБанку троє ексвисокопосадовців вирішили надати цим банківським операціям вигляду законних, посилаючись на начебто заздалегідь прийняте і погоджене рішення кредитного комітету банку від 2014 року, насправді підроблене заднім числом", – зазначила генпрокурор.

Ще Дубілет, Яценко і Бичихіна, за даними слідства, прикрили розтрату рішенням кредитного комітету банку від 16 грудня 2016 року.

Вони нібито ухвалили "рішення про застосування нарахування і виплати індексованої комісії за депозитами на користь пов’язаної з банком юридичної особи за розпорядженням "Про реалізацію нового депозиту з виплатою винагороди у зв’язку з ростом курсу гривні до долара США" від 2013 року", написала Ірина Венедіктова.

Однак, за даними Економічної правди, є ще кілька кримінальних проваджень стосовно ПриватБанку, в яких можуть фігурувати Дубілет, Яценко або Бичихіна.

Кредит компанії "Новафарм" у розмірі 3,2 млрд грн, виданий 16 грудня 2016 року. НБУ визнав компанію пов'язаною з Коломойським і ще одним ексвласником ПриватБанку Геннадієм Боголюбовим.

Рефінанс НБУ, коштом якого в 2014 році ПриватБанк видав кредити 42 резидентам, підконтрольним групі "Приват". А вони, своєю чергою, вивели 8,9 млрд грн на рахунки шести нерезидентів.

Операції 15-16 грудня 2016 року з Claresholm Marketing. Це один з найстаріших офшорів, які пов'язані з групою "Приват". Банк видав йому кредити на 389 млн дол. та 60 млн. євро. Гроші банку Claresholm Marketing так і не повернув.

Копають під Коломойського

Джерела ресурсу Ліга стверджують, що розслідування не почалися б без санкції Зеленського.

"Підозра лежала на столі Венедіктової кілька місяців. Але їй весь час чогось не вистачало, а тепер всього вистачило!?" – ставить риторичне питання співрозмовник "Ліги". На його думку, без санкції Володимира Зеленського Венедіктова не підписала б підозру, і це означає, що Банкова не збирається підтримувати ексвласників ПриватБанку.

Джерело "Сьогодні" говорить, що кінцева мета розслідування – Ігор Коломойський. Він має вплив на Офіс президента. Але західні партнери України наполягають на розслідуванні зловживань бізнесмена з Дніпра. Цілком ймовірно, саме західним впливом пояснюється нинішнє розслідування. При цьому наголошується, що в розслідуванні, про яке повідомила Ірина Венедіктова, провідним учасником є НАБУ. Вочевидь, Банкова перестала захищати Коломойського.

Відео: Сьогодні

Раніше повідомляли, що в США проти Коломойського проводять ряд розслідувань. Зокрема, він перебуває під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів ПриватБанку через нерухомість.

У лютому підконтрольні Коломойському і Боголюбову американські компанії звернулися в Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних суперечок через наміри Мін'юсту США конфіскувати частину їхніх активів. Позов подали зареєстрована в Делавері компанія Optima Ventures і одна з її дочірніх компаній – вони хочуть через суд відшкодувати нібито свої збитки в сумі 23 млн дол.

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