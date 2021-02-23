Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим топ-менеджерам ПриватБанка. Что известно об этих людях

Вероятная причина происходящего – расследования США против Коломойского. Банковая решила больше не прикрывать бизнесмена из Днепра

Генпрокуратура объявила трем бывшим руководителям ПриватБанка подозрение в злоупотреблении служебным положением и растрате чужого имущества. Об этом 23 февраля написала в своем Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

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"В частности, сообщено о подозрении бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка, который в понедельники пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, – написала Венедиктова, подразумевая Владимира Яценко. – Бывшему председателю правления банка и начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юридического лица, сообщено о подозрении способом, предусмотренном по закону".

О ком идет речь?

О первом зампреде правления Приватбанка Владимире Яценко, который 22 февраля на самолете пытался вылететь из Днепра в Вену, уже хорошо известно.

Фото: Facebook

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Кстати, самолет, на котором летел Яценко, – это личный самолет Коломойского. Это самолёт Raytheon Hawker 800XP, бортовой номер: UR-WRR, принадлежит WindRose ("Роза ветров"). Совладельцем этой компании является Коломойский через кипрскую компанию Bregenzer Limited, которая владеет половиной активов авиакомпании.

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Flightradar показывает, как летел этот самолет над Украиной.

Александр Дубилет, бессменный председатель правления ПриватБанка во времена, когда этот банк был частным. Возглавлял банк с 1997 по 2016 год. Владел 0,464% долей в ПриватБанке. Кандидат наук, тема диссертации – "Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка в условиях переходной экономики".

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Считался одним из самых успешных менеджеров в финансовом секторе. СМИ называют Александра Дубилета ближайшим соратником бизнесмена Игоря Коломойского. Одновременно хорошо известно, что Яценко был доверенным человеком Дубилета.

Александр Дубилет – отец Дмитрия Дубилета, бывшего министра Кабинета министров в правительстве Алексея Гончарука. Младший Дубилет – сооснователь Monobank.

/ Фото: пресс-служба ПриватБанка

Сейчас Дубилет-старший находится за границей. По данным источников "Сегодня", в Лондоне. Еще когда ПриватБанк был частной структурой, и в его отношениях с властью начинался очередной кризис, менеджмент ПриватБанка выезжал в Лондон и управлял работой оттуда.

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По другой версии, подозрение направлено Дубилету по адресу в Австрии.

Третий подозреваемый – Елена Бычихина. Она непубличный человек, работала в департаменте финансового менеджмента ПриватБанка. А также являлась зампредом правления связанной с Приватом страховой компании "Ингосстрах".

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/ Фото: Facebook/Елена Бычихина

Эту компанию хорошо знали все, кто пользовался услугой ПриватБанка авто в кредит. Банк требовал обязательное оформление страховки КАСКО именно в компании "Ингосстрах".

В чем обвиняют менеджеров ПриватБанка

Речь в посте Ирине Венедиктовой идет о конкретном эпизоде – растрате 136 млн грн. Как сообщила генпрокурор со ссылкой на результаты следствия, Дубилет, Яценко и Бычихина знали – 19 декабря 2016 года Приватбанк признают неплатежеспособным, и он перейдет под контроль государства. А они, соответственно, утратят контртоль над деньгами банка. Поэтому топ-менеджеры "подготовили и реализовали преступный план растраты денег финучреждения".

"Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения – индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанным с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и дополнительным соглашениям к ним не предусматривалась", – сообщила Ирина Венедиктова.

Кроме того, начисление и выплата вознаграждения были запланированы незаконным способом. Он нарушал статью закона "О банках и банковской деятельности", согласно которому сделки со связанными с банком лицами должны проводиться по текущим рыночным условиям.

"Для прикрытия растраты денежных средств ПриватБанка трое экс-высокопоставленных сотрудников решили придать этим банковским операциям вид законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле подделанное "задним числом", – отметила генпрокурор.

Еще Дубилет, Яценко и Бычихина, по данным следствия, "прикрыли" растрату решением кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года.

"Ими якобы принято решение о применении начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юридического лица в рамках распоряжения "о реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривны к доллару США" с 2013 года", – написала Ирина Венедиктова.

Но по данным Экономической правды, есть еще несколько уголовных производств по Приватбанку, в котором могут фигурировать Дубилет, Яценко или Бычихина.

Кредит компании "Новафарм" в размере 3,2 млрд грн – он тоже был выдан 16 декабря 2016 года. НБУ признал компанию связанной с Коломойским и еще одним экс-владельцем ПриватБанка Геннадием Боголюбовым.

Рефинанс НБУ, за счет которого в 2014 году ПриватБанк выдал кредиты 42 резидентам, подконтрольным группе Приват. А они, в свою очередь, вывели 8,9 млрд грн на счета шести нерезидентов.

Операции 15-16 декабря 2016 года с Claresholm Marketing. Это один из старейших офшоров, которые связаны с группой Приват. Банк выдал им кредиты на 389 млн долл и 60 млн. евро. Деньги банку Claresholm Marketing так и не вернул.

Копают под Коломойского

Источники Лига утверждают, что расследования не начались бы без санкции Зеленского.

"Подозрение лежало на столе Венедиктовой несколько месяцев. Но ей все время чего-то не хватало, а сейчас всего хватило!?", – задает риторический вопрос собеседник "Лига". По его мнению, без санкции Владимира Зеленского Венедиктова не подписала бы подозрение, и это означает, что Банковая не собирается поддерживать экс-владельцев ПриватБанка.

Источник "Сегодня" говорит, что конечная цель расследования – Игорь Коломойский. Он имеет влияние на офис президента. При этом западные партнеры Украины настаивают на расследование злоупотреблений бизнесмена из Днепра. По всей вероятности, именно западным влиянием объясняется нынешнее расследование. При этом отмечается, что в расследовании, о котором сообщила Ирина Венедиктова, ведущим участником является НАБУ. По всей видимости, Банковая перестала защищать Коломойского.

Видео: Сегодня

Ранее сообщалось о том, что в США против Коломойского проводится ряд расследований. В частности, он находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов ПриватБанка через недвижимостю.

В феврале подконтрольные Коломойскому и Боголюбову американские компании обратились в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров из-за намерения Минюста США конфисковать часть их активов. Иск подали зарегистрированная в Делавэре компания Optima Ventures и одна из ее дочерних компаний – они хотят через суд возместить якобы свои убытки в сумме 23 млн долл.

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