Русский
$ 28,06
33,79
  1. Політика

Фракція "Слуга народу" блокувала трибуну в Раді

3 лютого, 09:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Це сталося після рішення президента України припинити мовлення телеканалів

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді заблокувала трибуну.

Реклама

Про це повідомляє депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

"Слуги блокують трибуну, щоб її не заблокувало ОПЗЖ", – написав він у Мережі.

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборона користуватися радіочастотним ресурсом України.

В тренді
З новим президентом США Зеленський змінив тон спілкування (рос.)
Реклама

Нагадаємо, 28 квітня-2020 президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі.

Також нагадаємо, що у вересні-2020 стало відомо про підготовку нового закону про землю, за яким громадам віддадуть лісу і річки.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ Верховна Рада трибуна

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

З новим президентом США Зеленський змінив тон спілкування (рос.)
З новим президентом США Зеленський змінив тон спілкування (рос.)Політика
Образа на Трампа, запитання до Байдена і китайська загроза: головні заяви Зеленського в інтерв'ю Axios
Образа на Трампа, запитання до Байдена і китайська загроза: головні заяви Зеленського в інтерв'ю AxiosПолітика
Рада ухвалила новий земельний закон: покупець отримає ділянку
Рада ухвалила новий земельний закон: покупець отримає ділянку "причепом" до будинкуЕкономіка
Дубінського виключили з фракції
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"Політика
Путіну не страшні санкції? Зеленський озвучив реальну ситуацію
Путіну не страшні санкції? Зеленський озвучив реальну ситуаціюПолітика
Разумков пояснив, чому не голосував за відключення телеканалів
Разумков пояснив, чому не голосував за відключення телеканалівПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти