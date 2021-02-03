Фракція "Слуга народу" блокувала трибуну в Раді

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді заблокувала трибуну.
Про це повідомляє депутат Олексій Гончаренко в Telegram.
"Слуги блокують трибуну, щоб її не заблокувало ОПЗЖ", – написав він у Мережі.
2 лютого президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборона користуватися радіочастотним ресурсом України.
Нагадаємо, 28 квітня-2020 президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі.
Також нагадаємо, що у вересні-2020 стало відомо про підготовку нового закону про землю, за яким громадам віддадуть лісу і річки.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк