Фракція "Слуга народу" блокувала трибуну в Раді

Це сталося після рішення президента України припинити мовлення телеканалів

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді заблокувала трибуну.

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Про це повідомляє депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

"Слуги блокують трибуну, щоб її не заблокувало ОПЗЖ", – написав він у Мережі.

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборона користуватися радіочастотним ресурсом України.

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Нагадаємо, 28 квітня-2020 президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі.

Також нагадаємо, що у вересні-2020 стало відомо про підготовку нового закону про землю, за яким громадам віддадуть лісу і річки.

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