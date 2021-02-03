Фракция "Слуга народа" блокировала трибуну в Раде

Это произошло после решения президента Украины прекратить вещание телеканалов

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде заблокировала трибуну.

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Об этом сообщает депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Слуги блокируют трибуну, чтобы ее не заблокировала ОПЗЖ", – написал он в Сети.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

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Напомним, 28 апреля-2020 президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли.

Также напомним, что в сентябре-2020 стало известно о подготовке нового закона о земле, по которому громадам отдадут леса и реки.

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