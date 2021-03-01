"Це – смажена сковорідка": Аваков поскаржився на роботу і відповів на "чорта"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав свою роботу важкою, але зізнався, що він приймає всі складнощі, з якими змушений стикатися на займаній посаді.
Про це він заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів 1 березня.
"Я перебуваю в цьому кріслі дуже довго – 7 років. Це – смажена сковорідка, це нещастя цілий рік, це несолодка ситуація, це несолодкі місця. І якщо я знаходжу мотивацію перебувати на цій позиції, для мене це ок", – сказав голова МВС.
Крім того, на жартівливе запитання інтерв'юерки "Аваков – чорт?" міністр відповів: "А може, Аваков – янгол? Що терпить це все, в тому числі і таке звернення" .
Нагадаємо, що Арсен Аваков також розповів про власні прем'єрські амбіції та сказав, чи пропонував президент Зеленський зайняти йому крісло керівника уряду.
Як відомо, Аваков очолює МВС ще з лютого 2014 року, коли він потрапив до першого уряду Арсенія Яценюка.
Також ми писали, що Аваков підтримав закриття в Україні каналів "112", ZIK і NewsOne.
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