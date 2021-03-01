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"Это – жареная сковородка": Аваков пожаловался на работу и ответил на "черта"

1 марта, 23:32

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Глава МВД с иронией отнесся к неприятному обращению

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал свою работу тяжелой, но признался, что он принимает все сложности, с которыми вынужден сталкиваться на занимаемой должности.

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Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов 1 марта.

"Я нахожусь в этом кресле очень долго – 7 лет. Это – жареная сковородка, это несчастья круглый год, это несладкая ситуация, это несладкие места. И если я нахожу мотивацию находиться на этой позиции, для меня это ок", – сказал глава МВД.

Кроме того, на шутливый вопрос интервьюера "Аваков – черт?" министр ответил: "А может, Аваков – ангел? Что терпит это все, в том числе и такое обращение".

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Напомним, что Арсен Аваков также рассказал о собственных премьерских амбициях и сказал, предлагал ли президент Зеленский занять ему кресло главы правительства.

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Как известно, Аваков возглавляет МВД еще с февраля 2014 года, когда он попал в первое правительство Арсения Яценюка.

Также мы писали, что Аваков поддержал закрытие в Украине каналов "112", ZIK и NewsOne.

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МВД Арсен Аваков оскорбление
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