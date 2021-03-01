Аваков може стати прем'єром? Міністр прокоментував чутки

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не має наміру йти у прем'єр-міністри, тим паче, що він сам не бачить для цього об'єктивних причин.

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Про це він заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

"Чому я повинен мати такі претензії? Я що, виграв вибори? Моя партія прийшла номером один або номером два? Вибори виграв Зеленський, його партія прийшла номер один. Питання про прем'єрство – це питання того, хто виграв на виборах. Отак я до цього ставлюся", – сказав Аваков.

Він також зізнався, що знаходить для себе мотивацію працювати в Міністерстві внутрішніх справ і що йому "це ок". Крім того, Аваков зізнався, що йому не надходило відповідних пропозицій від президента Володимира Зеленського.

Варто зазначити, що раніше деякі Telegram-канали писали про те, що Зеленський може запропонувати Арсену Авакову стати керівником уряду.

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Нагадаємо, що Арсен Аваков очолює МВС вже понад сім років – він був призначений міністром ще в лютому 2014 року, потрапивши в перший уряд Арсенія Яценюка.

Як ми вже писали, Аваков підтримав закриття в Україні каналів "112", ZIK і NewsOne.

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Також повідомлялося про те, що в 2020 році Арсен Аваков потрапив під санкції Росії.

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