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Зеленський зателефонував Столтенбергу перед самітом НАТО: що обговорювали

10 червня 2021 20:18

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Генсек Альянсу пообіцяв українському президенту, що в Брюсселі обговорюватимуть агресивну поведінку Росії і заходи підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, обговоривши з ним напередодні саміту Альянсу ситуацію з безпекою в Україні.

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Про це повідомляє пресслужба НАТО.

"Генеральний секретар підтвердив повну підтримку НАТО суверенітету та територіальної цілісності України", – йдеться в заяві.

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Крім того, Столтенберг підкреслив, що НАТО продовжить надавати Україні значну політичну і практичну підтримку.

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Він також повідомив Зеленському, що одним з питань на саміті стане агресивна поведінка Росії і рішуча підтримка НАТО країн-партнерів блоку.

Також очікується, що лідери країн Північноатлантичного договору підтвердять свою прихильність політиці відкритих дверей НАТО і рішенням, які були прийняті на бухарестському саміті.

Крім того, Столтенберг вказав на реалізацію Україною великих реформ, спрямованих на євроатлантичну інтеграцію, і закликав не зупинятися на досягнутому в сфері безпеки і оборони, пообіцявши підтримку НАТО на цьому шляху.

Минулого тижня Єнс Столтенберг оголосив порядок денний саміту – Україна займає в ньому не останнє місце.

Нагадаємо, що в травні президент Польщі Анджей Дуда запевнив Зеленського в тому, що на майбутньому саміті буде порушено питання вступу України до НАТО.

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Про що ще говорять 10 червня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті:

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