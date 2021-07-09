Це другий привід скласти мандат. Що кажуть у "Слузі народу" про ДТП з Юрченком під кайфом

У партії нагадали, що це не перший прокол нардепа і ще тоді йому пропонували піти

Глава політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав скласти мандат народного депутата Олександра Юрченка, який під наркотиками потрапив у ДТП у Львові.

Про це пише "Інтерфакс".

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Він заявив, що Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Відповідно до закону, депутата можуть достроково позбавити мандата після оголошення обвинувального вироку.

"Але поки його немає, я закликаю Юрченка добровільно скласти депутатський мандат. Я пропонував йому це зробити ще минулого року після скандалу з хабарем, але він не послухав. Тому наразі у нього з'явився ще один привід зробити це", – сказав Корнієнко.

Також він підкреслив, що поліція і Офіс генпрокурора повинні якомога швидше закінчити розслідування, оскільки "що швидше суспільство побачить розстановку всіх юридичних акцентів в цій ситуації, то краще".

Нагадаємо, медики підтвердили, що народний депутат Олександр Юрченко у момент ДТП був у стані наркотичного сп'яніння.

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Тепер у Мережі в один голос вимагають справедливого покарання для народного обранця. "Сьогодні" зібрали добірку реакцій українців.

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