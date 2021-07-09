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Это второй повод сложить мандат. Что говорят в "Слуге народа" о ДТП с Юрченко под кайфом

9 июля 2021 21:41

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В партии напомнили, что это не первый прокол нардепа и еще тогда ему предлагали уйти

В "Слуге народа" отреагировали на ДТП с Юрченко. Коллаж "Сегодня"

В "Слуге народа" отреагировали на ДТП с Юрченко. Коллаж "Сегодня"

Глава политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко призвал сложить мандат народного депутата Александра Юрченко, который под наркотиками попал в ДТП во Львове.

Об этом пишет "Интерфакс".

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Он заявил, что Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Согласно закону, депутата могут досрочно лишить мандата после оглашения обвинительного приговора.

"Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат. Я предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод сделать это", – сказал Корниенко.

Также он подчеркнул, что полиция и Офис генпрокурора должны как можно быстрее закончить расследование, поскольку "чем быстрее общество увидит расстановку всех юридических акцентов в этой ситуации, тем лучше".

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Напомним, медики подтвердили, что народный депутат Александр Юрченко в момент ДТП был в состоянии наркотического опьянения.

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Теперь в Сети в один голос требуют справедливого наказания для народного избранника. "Сегодня" собрали подборку реакций украинцев.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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