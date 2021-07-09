"Кожну п'ятницю я в гі*но": реакція Мережі на Юрченко під кайфом на "Мустангу"

Експертиза вже підтвердила здогадки користувачів Мережі, що депутат був за кермом під наркотиками

Юрченко потрапив у ДТП - виявляється, був під кайом. Колаж "Сьогодні"

Після скандального ДТП у Львові, де нардеп Олександр Юрченко ще й напав на іншого водія, у Мережі в один голос вимагають справедливого покарання для народного обранця. Ми зібрали добірку реакції українців.

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Користувачі Мережі відзначають почастішання випадків водіння під наркотиками серед народних обранців і кажуть, що, судячи з усього, "в нинішньому скликанні коньяк пити не модно".

"Цікаво, Саша, звідки у тебе "Мустанг"? До обрання в Раду хліб без солі доїдав і пиво з магазинів крав".

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"Є така пісня "Щоп'ятниці я в гі*мно". Народний депутат Юрченко вирішив не чекати п'ятниці і почав все у четвер".

"Ось так у нас живуть "слуги народу". У цій історії радує тільки те, що обійшлося без людських жертв ... Сподіваюся все ж на цей раз резонанс і розголошення не дадуть "баблу" і корупції закрити рот справедливому покаранню".

Народний депутат Гео Лерос звернувся до президента Володимиру Зеленського, нагадавши, що той обіцяв посадити Юрченка за попередні гріхи.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", виявилося, що нардеп Юрченко був під наркотиками під час ДТП - це підтвердила експертиза. Він заперечував висновки лікарів і відмовився підписувати протокол.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці